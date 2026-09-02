Международен журналист посвети документален филм на SENSHI и KWU SENSHI

Международният спортен журналист Тимъти Уийтън (Timothy Wheaton), част от екипите на специализираните медии Calf Kick Sports и Beyond Kickboxing, посвети кратък документален филм на SENSHI и KWU SENSHI. Видеото проследява в детайли модела за развитие на бойните спортове, който двете международни организации изграждат в България.

В своя материал Уийтън поставя SENSHI в много по-широк контекст от професионалните бойни галавечери. Журналистът проследява как около KWU SENSHI постепенно се изгражда международна среда, която събира на едно място млади таланти, аматьори, професионални бойци, треньори и някои от най-големите легенди в историята на кикбокса и киокушин карате.

„Ако искате да разберете как една държава се превръща в истински център на бойните спортове, погледнете България“, започва документалният разказ на Тим Уийтън. Във фокуса му попада моделът, който позволява на един млад състезател да започне от турнир за подрастващи, да продължи развитието си в международен тренировъчен лагер рамо до рамо със световни шампиони, да премине през аматьорската сцена и впоследствие да получи възможност да достигне до професионалния ринг на SENSHI.

Като най-ярък пример журналистът проследява събитията във Варна през юли 2026 г., когато 20-ият Международен летен лагер по бойни изкуства събра повече от 1600 участници от 49 държави, паралелно с международните състезания за млади бойци, KWU SENSHI Световна купа за аматьори и професионалната галавечер SENSHI 32.

Специално внимание Уийтън отделя на възможността новото поколение да тренира директно с легенди като Семи Шилт, Ернесто Хуст, Алберт Краус, Анди Зауер, Сам Греко, Рей Сефо и Николас Петас.

Именно съчетаването на тези различни нива прави най-силно впечатление на международния журналист.

„Не е просто аматьорско състезание. Не е просто тренировъчен лагер. Не е просто семинар. Не е просто професионална бойна галавечер. Това е цяла екосистема“, посочва Уийтън.

Документалният филм показва и различните сцени, на които SENSHI развива професионалния боен спорт в България – от галавечерите на брега на Черно море до битките в Античния театър в Пловдив.

Като пример за резултата от тази система Уийтън разказва и историята на българския боец Жулиен Риков, който преминава от аматьорската сцена до спечелването на Grand Prix титла на SENSHI.

За международния журналист именно това е същността на изграденото от KWU SENSHI – не отделни събития, а ясна перспектива пред следващото поколение бойци, които могат да видят пътя от първите си състезания до голямата професионална сцена.

А финалът на документалния разказ отправя поглед към бъдещето: следващият талант, който ще измине този път от първите тренировки до световна титла, може би вече тренира на българския бряг.

Целият документален филм за KWU SENSHI и SENSHI през погледа на Тимъти Уийтън може да видите на този линк.