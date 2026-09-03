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Шесто попълнение: Диниш Алмейда подписа с ЦСКА

Дефанзивният футболист подписа договор за 2 години с „армейците“

03.09.2026 | 12:54 ч. Обновена: 03.09.2026 | 12:59 ч. 0
Снимка: ПФК ЦСКА

Снимка: ПФК ЦСКА

Португалският защитник Диниш Алмейда е шестото ново попълнение на ЦСКА през летния трансферен прозорец. 

Дефанзивният футболист подписа договор за 2 години с "армейците". Той беше цел на отбора и преди няколко месеца, когато приключи договора му с Лудогорец, но двете страни се разминаха заради високите финансови изисквания на футболиста.

Диниш Алмейда е роден на 28 юни 1995 година в Ешпузенде, Португалия. В юношеските си години преминава през школите на Мариняс и Варзим.

Професионалният му път започва с екипа на Жоане през сезон 2013/14. След това португалският централен защитник носи екипите на Реус Депортиу, Монако, Беленензеш, Спортинг (Брага), Ксанти, Локомотив Пловдив, Антверп и Лудогорец.

Алмейда познава отлично българския футбол, след като между 2019 и 2021 година бе част от Локомотив (Пловдив), а от началото на 2023-а до края на сезон 2025/26 защитава цветовете на Лудогорец.

С Локомотив (Пловдив) португалецът спечели Купата и Суперкупата на България през 2020 година, а с Лудогорец добави две шампионски титли, Купа и две Суперкупи на страната. В кариерата си Алмейда има и трофеи с белгийския Антверп.

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