След 11 години пауза Григор Димитров отново ще се състезава за България

Григор Димитров се завъръща в националния отбор за мача с Дания от Купа Дейвис. Това обяви капитанът на тима Валентин Димов пред bTV. България ще гостува в Хилерьод на 18 и 19 септември. Във вторник Димов ще обяви официално състава на пресконференция.

Освен Димитров в селекцията ще бъдат Александър Донски, Пьотр Нестеров, Илиян Радулов и Александър Василев. Иван Иванов също ще пътува за Дания, но като резерва.

Последните медицински изследвания на Димитров след участието му на US Open са показали, че той е здрав и може да се завърне на корта без ограничения.

За 35-годишния Димитров това ще бъде първо участие за България за Купа "Дейвис" от 2015 г. насам. Последният му мач за националния отбор бе срещу Люксембург в Група II на зона Европа/Африка.

Димитров има впечатляващ баланс за България на сингъл - 16 победи и само една загуба. На двойки той е с четири успеха и три поражения.

Победа над Дания ще върне България в Световната група на неофициалното световно отборно първенство по тенис. При загуба "трикольорите" ще трябва да се борят за оставането си в Световна група I през февруари 2027 г.

Очаква се Дания да бъде подсилена от най-голямата си звезда Холгер Руне. Бившият №1 в световната ранглиста вероятно ще направи дългоочакваното си завръщане на корта именно в сблъсъка с България.

Домакините разполагат и с още двама представители в топ 300 на световната ранглиста — Елмер Мьолер, който е №170, и Аугуст Холмгрен, заемащ 247-ото място.