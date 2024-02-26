Èç÷åçíàëàòà Èâàíà îò Äóïíèöà íå áèëà æåðòâà íà òîðìîç

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Ïî ïóáëèêàöèÿòà ðàáîòè: Êàìåëèÿ Öâåòàíîâà
17-ãîäèøíàòà Èâàíà, êîÿòî å â íåèçâåñòíîñò âå÷å 5-è äåí, íå å áèëà æåðòâà íà òîðìîç îò ñâîè ñúó÷åíèöè èëè ó÷èòåëè â ó÷èëèùåòî, êîåòî å ó÷èëà. Òîâà çàÿâèõà äèðåêòîðúò íà Ïðîôåñèîíàëíàòà ãèìíàçèÿ ïî õðàíèòåëíî-âêóñîâè òåõíîëîãèè è ó÷èëèùíèÿò ïñèõîëîã ïðåä ÁÍÒ.
Ñïîðåä ïåäàãîçèòå â ó÷åáíîòî çàâåäåíèå ïîâåäåíèåòî íà ìîìè÷åòî ñå å ïðîìåíèëî äðàñòè÷íî ïðåç ïîñëåäíèòå íÿêîëêî ìåñåöà.
Îò íà÷àëîòî íà òàçè ó÷åáíà ãîäèíà ñïîðåä êëàñíàòà íà Èâàíà - Âåñåëà Âëàäèìèðîâà, èç÷åçíàëîòî ìîìè÷å îò ñïîêîéíî äåòå ñå å ïðåâúðíàëî â êîíôëèêòíî.
Çàïî÷íàëà äà ãîâîðè öèíèçìè, äà ïèå åíåðãèéíè íàïèòêè è äà âëèçà â ÷àñîâåòå íà äðóãè êëàñîâå áåç ðàçðåøåíèå.
È äíåñ äîáðîâîëöè, ïîëèöåéñêè è ãîðñêè ñëóæèòåëè ñå ñúáèðàò, çà äà ðàçøèðÿò ïåðèìåòúðà íà òúðñåíå.
Òîâà ñå ñëó÷è Dnes, çà âàæíîòî ïðåç äåíÿ íè ïîñëåäâàéòå è â Google News Showcase