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Èç÷åçíàëàòà Èâàíà îò Äóïíèöà íå áèëà æåðòâà íà òîðìîç

Äèðåêòîðúò íà ó÷èëèùåòî òâúðäè, ÷å ìîìè÷åòî ñå å ïðîìåíèëî ðÿçêî
Îáíîâåíà: 26 ôåâ 2024 10:24 | 26 ôåâ 2024 10:24, Êàìåëèÿ Öâåòàíîâà
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Èç÷åçíàëàòà Èâàíà îò Äóïíèöà íå áèëà æåðòâà íà òîðìîç
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17-ãîäèøíàòà Èâàíà, êîÿòî å â íåèçâåñòíîñò âå÷å 5-è äåí, íå å áèëà æåðòâà íà òîðìîç îò ñâîè ñúó÷åíèöè èëè ó÷èòåëè â ó÷èëèùåòî, êîåòî å ó÷èëà. Òîâà çàÿâèõà äèðåêòîðúò íà Ïðîôåñèîíàëíàòà ãèìíàçèÿ ïî õðàíèòåëíî-âêóñîâè òåõíîëîãèè è ó÷èëèùíèÿò ïñèõîëîã ïðåä ÁÍÒ.

Îùå ïî òåìàòà
Ïåòè äåí èçäèðâàò Èâàíà îò Äóïíèöà
26 ôåâ 2024 08:27
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Êìåòúò íà Äóïíèöà èñêà ïðîâåðêà â ãèìíàçèÿòà íà èç÷åçíàëàòà Èâàíà
25 ôåâ 2024 18:13
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Ñïîðåä ïåäàãîçèòå â ó÷åáíîòî çàâåäåíèå ïîâåäåíèåòî íà ìîìè÷åòî ñå å ïðîìåíèëî äðàñòè÷íî ïðåç ïîñëåäíèòå íÿêîëêî ìåñåöà.

Îò íà÷àëîòî íà òàçè ó÷åáíà ãîäèíà ñïîðåä êëàñíàòà íà Èâàíà - Âåñåëà Âëàäèìèðîâà, èç÷åçíàëîòî ìîìè÷å îò ñïîêîéíî äåòå ñå å ïðåâúðíàëî â êîíôëèêòíî.
 
Çàïî÷íàëà äà ãîâîðè öèíèçìè, äà ïèå åíåðãèéíè íàïèòêè è äà âëèçà â ÷àñîâåòå íà äðóãè êëàñîâå áåç ðàçðåøåíèå.

È äíåñ äîáðîâîëöè, ïîëèöåéñêè è ãîðñêè ñëóæèòåëè ñå ñúáèðàò, çà äà ðàçøèðÿò ïåðèìåòúðà íà òúðñåíå.









 

Òîâà ñå ñëó÷è Dnes, çà âàæíîòî ïðåç äåíÿ íè ïîñëåäâàéòå è â Google News Showcase

Ïî ïóáëèêàöèÿòà ðàáîòè: Êàìåëèÿ Öâåòàíîâà

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Îùå ïî òåìàòà: ÄóïíèöàÈâàíà
Îùå îò Ñòðàíàòà
Ðóñèÿ ñè õàðåñà ñãðàäà çà íîâî êîíñóëñòâî âúâ Âàðíà
Îùå îò Ñòðàíàòà
Ñïîíñîðèðàíî ñúäúðæàíèå
Íàïèøè êîìåíòàð Êîìåíòàðè
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Àíîíèìåí ïðåäè 10 ìèíóòè
Åé òàÿ ìîäà ñ ïñèõîëîçèòå å ìíîãî âðåäíà! Êàòî òå òîðìîçÿò îòèäè, äðúííè ìó ïî ìyòðàòà åäèí íà òîðìîçèòåëÿ, äà óñåòè ÿñíî ãðàíèöàòà è ÷å òè ñúùî ñè ÷îâåê è ïîñëå ùå ñå ðàçáåðåòå. À ñåãà êâî, õîäÿò íà ïñèõîëîã, êîéòî èì îáÿñíÿâà "ïëóâàé, ïëóâàé, íå å ðèáà" è ïðîáëåìèòå ñå çàäúëáî÷àâàò! Òàêà ñ "ïîìîùòà" íà ïñèõîëîãà æåðòâèòå ñòàâàò ñàìî îùå ïî-ïðåöàêàíè æåðòâè! Íå ñå ïðàâè òàêà! Ñðåùíè ãî ñ âòîðè çàêîí íà Íþòîí è äà âèäèø êàê âñè÷êî ñè èäâà íà ìÿñòîòî. Óâàæàâàéòå ãè òèÿ çàêîíè íà ôèçèêàòà!
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Àíîíèìåí ïðåäè 11 ìèíóòè
Ëåêî ñå ñúìíÿâàì ÷å ãîñïîæà äèðåêòîðêàòà êàçâà èñòèíàòà!Åé òàÿ ïðîìÿíà âñè÷êî ëúæå êàòî äúðò ïðåäñòàâèòåë íà ìàëöèíñòâàòà!Ãîðêîòî äåòå êàòî ãëåäàì ñíèìêèòå è êàòî çíàì êàêâè æåñòîêè ñà äíåøíèòå äåöà!
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Õìì ïðåäè 19 ìèíóòè
Åñòåñòâåíî, ÷å å íÿìàëî íèêàêúâ òîðìîç. Ñàìî êúäåòî ñåìåéñòâîòî &#1117; êàçâà, ÷å çàðàäè òîðìîçúò å çàïî÷âíàëà äà ïîñåùàâà ïñèõîëîã äîðè å ðàáîòèëà ñ ïñèõèàòúð. Î è åñòåñòâåí , ÷å èçâåäíúæ ñòàíàëà êîíôëèêòíà, òî êîãàòî òå òîðìîçÿò èìà äâà âàðèàíòà íà çàùèòíà ðåàêöèÿ èëè ñå ñìà÷êâàø è ÷àêàø äà òå "óáèÿò" èëè ñòàâàø àãðåñèâåí. Òèïè÷íî æåðòâàòà å âèíîâíà, íèêîé íèùî íå çíàå, íèùî íå å ÷óë îò ïåäàãîçèòå, à ïúê ñóú÷åíèöèòå èçâåäíúæ ñòàíàõà çàãðèæåíè çà íåÿ , è åäâà ëè íå ùå ÿ èçêàðàò ïúðâà äðóæêà.
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Ìíîãî ïðîñòî ïðåäè 20 ìèíóòè
Îïèòàëà å äà ñå ñîöèàëèçèðà
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Åìèãðàíò ïðåäè 24 ìèíóòè
"Ïðåç ïîñëåäíèòå ÍßÊÎËÊÎ ÌÅÑÅÖÀ ïîâåäåíèåòî è ñå å ïðîìåíèëî äðàñòè÷íî" - È ÒÅÇÈ ÏÅÄÀÃÎÇÈ ÍÅ ÑÀ ÎÁÚÐÍÀËÈ ÑÅÐÈÎÇÍÎ ÂÍÈÌÀÍÈÅ, À ÑÀÌÎ ÑÀ ÊÎÍÑÒÀÒÈÐÀËÈ ÏÎÂÅÄÅÍÈÅÒÎ ÍÀ ÄÅÒÅÒÎ ? ÍßÊÎËÊÎ ìåñåöà áåçäåéñòâèå íà ïåäàãîçèòå, ñàìî ñà îò÷èòàëè ïðèñúñòâèå íà ðàáîòíîòî ìåñòî ñ ÖÅË ÇÀÏËÀÒÀ ! Áèëî å ñïîêîéíî äåòå, ïåäàãîçèòå íèùî íå ñà ïðåäïðèåëè çà òåçè ÍßÊÎËÊÎ ÌÅÑÅÖÀ êîãàòî ñà çàáåëÿçàëè, ÷å ñòàâà êîíôëèêòíî äåòå ? Òîâà ÏÅÄÀÃÎÇÈ ëè ñà èëè ÊÎÍÑÒÀÒÈÐÀÙÈ êîíôëèêòè ðàáîòíèöè ?
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Àíîíèìåí ïðåäè 26 ìèíóòè
Êâè äåöà íà 17 ðèìëÿíêèòå ñà ñ ïî 3 äåöà :)))
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Àíîíèìåí ïðåäè 26 ìèíóòè
Òî÷íî òîâà å ïðîáëåìà, ÷å èìà àãðåñèâíè ïðè òÿõ. Èìà è àãðåñèâíè îò ìàëöèíñòâàòà. Äúðæàâàòà íÿìà îòãîâîð, íÿìà ïðîöåäóðè êàêâî ñå ïðàâè. Àêî íå ïîäëåæàò íà âúçïèòàíèå, íå ñà îê çà äðóãèòå äåöà, êîèòî èñêàò äà ó÷àò. Èëè äà íå õîäÿò íà ó÷èëèùå èëè â ñïåöèàëíè ó÷èëèùà. Íî äà ñå òðúãâà ñ ïðåäðàçñúäèöè ïðåäè äà ñå íàïðàâè ïîíå îïèò äà ñå ïîïðàâè.. íå å îê
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Àíîíèìåí ïðåäè 27 ìèíóòè
Äî 13 Å òî è òåá äà òå òîðìîçÿò, è òè ùå èçêyêàø. Êîëêî òî÷íî îò ñúùîòî òðÿáâà äà ìîæå äà ïîíàñÿ ÷îâåê ñïîðåä òâîèòå ïðåäñòàâè? Òè êîëêî ìîæåø äà ïîíåñåø?
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Àíîíèìåí ïðåäè 28 ìèíóòè
Ïàçåòå äåöàòà ñè îò àëêîõîë è íàðêîòèöè- òå óáèâàò è ðóøàò æèâîòà íà äåöà è ðîäèòåëè- ïðî÷åòåòå ñ ãóãúë êîëêî óáèòè áàáè è ðîäèòåëè èìà îò ïèÿíè è íàäðóñàíè íàñëåäíèöè.
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Àíîíèìåí ïðåäè 28 ìèíóòè
Ùîì íå å áèëà æåðòâà íà òîðìîç â ó÷èëèùå, çíà÷è å áèëà æåðòâà íà íàñèëèå îò ìúæ èëè äîìàøíî íàñèëèå. Âñè÷êè 4 ìëðä. æåíè îò ñúùåñòâóâàùèòå 3 ìëðä. íà çåìÿòà ñà æåðòâè íà íàñèëèå!
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Àíîíèìåí ïðåäè 28 ìèíóòè
Äî ïèòàíêàòà 12. Òè òàì ëè ñè áèë ?
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Àíîíèìåí ïðåäè 28 ìèíóòè
Äî ïèòàíêàòà Ðàçõîäè ñå îêîëî íÿêîå ó÷èëèùå è ïîãëåäàé ìàëêî äà ñå íàñëàäèø íà òîâà, êîåòî íàðè÷àø "íîðìàëíè äåöà"... Îáèêíîâåíî ñà îòâúí ïî âðåìå íà ÷àñîâåòå è ïóøàò, è íå ñàìî öèãàðè. Ìîãà äà òå óïúòÿ àêî èñêàø, íî âñÿêî ó÷èëèùå ùå ñâúðøè ðàáîòà äà ïðîãëåäíåø è äà âèäèø äåéñòâèòåëíîñòòà.
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Àíîíèìåí ïðåäè 29 ìèíóòè
Ïîðåäíàòàÿ òèéíêà, êîÿòî å ñëàáà ðàêèÿ è, íà êîÿòî íå ñà è èçäúðæàëè íåðâèòå. Èçêóêàëà å, êàòî íÿìà êîé äà ÿ âêàðà â ïðàâèÿ ïúò.
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ïèòàíêàòà ïðåäè 32 ìèíóòè
Òîâà îëèãîôðåí÷å ñè å ïðàâèëî êàêâîòî ñè èñêà è íèêîé íå ñìåå äà ìó ñå ñêàðà èëè äà ìó çàøëåâè åäèí øàìàð. Ñåãà ñå ðàçäóõâà ìåäèéíà èñòåðèÿ è çàíèìàâàò ñòîòèöè õîðà ñ êðåòåí÷åòî. Ïðåäè èìàøå ñïåöèàëíè ó÷èëèùà çà òàêèâà íåíîðìàëíèöè, çà äà íå äðàçíÿò è ïðîâîêèðàò íîðìàëíèòå äåöà.Ïðåäñòàâÿòå ëè ñè êàê ñå ÷óñòâàò íîðìàëíèòå äåöà, êîãàòî òîÿ *** ñòàâà, ïñóâà è èçëèçà ïî ñðåäàòà íà ÷àñà. Ïðå÷è íà âñè÷êè, íî ñåãà íÿêîé äðóã ìó å âèíîâåí.
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Àíîíèìåí ïðåäè 32 ìèíóòè
Åäâà êîãàòî òîâà îáùåñòâî ñå íàó÷è äà ïðèåìà ðàçëè÷íèòå êàòî íîðìàëíè, åäâà òîãàâà èìà íÿêàêúâ øàíñ. Äåöàòà ñúñ ñîï àêî íå ñà êîíôëèêòíè ñà íàïúëíî íîðìàëíè è íå ñëåäâà äà ñà æåðòâè íà ïîäèãðàâêè. Òåçè ñ ðàçëè÷íèòå ñåêñóàëíè ïðåäïî÷èòàíèÿ äà ïðàâÿò êàêâîòî ñè èñêàò, ñàìî äà íå ãî ïðåäñòàâÿò ÷å äðóãèòå ñà íåíîðìàëíè. Èíà÷å ñìå â áëàòîòî äåòî âñåêè ìðàçè âñåêè, ïîäèãðàâà ñå è ñå ìèñëè çà íàé-âåëèêèÿ
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Àíîíèìåí ïðåäè 33 ìèíóòè
Òÿ èíôîðìàöèÿòà õè÷ íå å ïðîòèâîðå÷èâà. Î÷åèçáîäíî å íàïðàâî. Ëîøèòå îòðè÷àò âèíàòà ñè è ñå ïðàâÿò íà íåâèííè, à íîðìàëíèòå ñòðàäàò è åäèíñòâåíîòî, êîåòî èì îñòàâà å äà ïîíàñÿò âñè÷êî. Êëàñèêà. Äîáðå, ÷å êìåòúò ñå å çàåë äà ïðàâè ïðîâåðêà, òà èìà íàäåæäà òîçè ïúò íåùàòà äà ñå ðàçâèÿò ïðàâèëíî, à íå ïî îáè÷àéíèÿ ìîäåë.
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Êàòî ñåêòà ñà ïðåäè 34 ìèíóòè
Ëóäè ïîëèöàè îò Äóïíèöà ñà, à ïðåä êîëåãèòå ñå ïðàâÿò íà íîðìàëíè! Ñëåäåòå ñå ñàìè!
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Àíîíèìåí ïðåäè 38 ìèíóòè
Êðàéíî ïðîòèâîðå÷èâà èíôîðìàöèÿ, äàíî öÿëàòà èñòèíàòà îêîëî ñëó÷àÿ èçëåçå íàÿâå. È íàé-âå÷å äà ñå íàìåðè äåòåòî.
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Àíîíèìåí ïðåäè 45 ìèíóòè
Òà, 17-ãîäèøíî îò íÿêîëêî ìåñåöà çàïî÷íàëî äà ïñyâà? Ìè êâî äà âè êàæà, çàêúñíÿëî å ñ îêîëî 10 ãîäèíè ñïðÿìî âðúñòíèöèòå ñè. Äîñòàòú÷íî å äà ìèíåø ïîêðàé êîå äà å ó÷èëèùå è ùå ÷óåø òàêúâ öâåòèñò ðå÷íèê îò âòîðîêëàñíèöè, ÷å ñâÿò ùå òè ñå çàâèå! À òÿ çàïî÷íàëà äà ïcóâà íà 17... Òîâà ñàìî îçíà÷àâà, ÷å å ñâÿñòíî è âúçïèòàíî äåòå, êîåòî äî ñêîðî å óäúðæàëî ôðîíòà, íî âå÷å ïðocòîòèÿòà îêîëî íåãî è òîðìîçúò ñà ìó äîøëè â ïîâå÷å. Ó÷èòåëèòå è äèðåêòîðèòå îáèêíîâåíî íå öåíÿò òàêèâà è ãè ïðåíåáðåãâàò.
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Àíîíèìåí ïðåäè 46 ìèíóòè
Íå å. Ñàìî ìàëêî êîëêîòî äà ñà ìèñëèëè ðîäèòåëèòå äà ÿ ìåñòÿò â äðóãî ó÷èëèùå.
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