Гигантска паяжина покри 300 метра плаж в Гърция

Безпрецедентен и много странен феномен се случи в гръцкия град Етолико.

Местните бяха силно впечатлени, като видяха площ от повече от 300 метра, покрита изцяло от паяжини, пише „Български новини“.

Тази абсурдна сцена се случи на плажа на източната страна на лагуната до града.

Мрежите са хванали като мехури дърветата и растителността, включително палми и тамариски.

През последните дни местните и туристите се оплакваха, че е имало цели ята от комари, които летят над района.

Така че хората предполагат, че паяжината трябва да е отговор на природата, за да запази равновесието около региона, като унищожи досадните насекоми.

the giant spiderweb across a lagoon in the Greek town of Aitoliko is really really really *really* whoa pic.twitter.com/mYwvFnBPHZ