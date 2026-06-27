Хотелиери пищят: Толкова зле не е било досега

С 35% по-малко туристи има на Северното Черноморие в края на юни в сравнение с това време през миналата година.

В един от най-големите ни курорти – Златни пясъци, по-голямата част от хотелите са наполовина празни, въпреки сериозните отстъпки в цените, които предлагат.

Притеснението от липсата на гости се усеща още от таксиметровите шофьори в комплекса. „Все едно е като по време на пандемията, няма никакви туристи. Просто е критично. Като няма работа, не можем да си изхранваме семействата и да плащаме наеми”, споделя Деян Проданов. Неговият колега Живко Караджов, който работи 45-о лято в Златни пясъци, е категоричен, че никога не е виждал толкова слаб месец юни.

Съвсем естествено е хотелиерите да са най-притеснени. Зам.-председателят на Съюза на хотелиерите в Златни пясъци Станислав Стоянов отчита спад на гостите с около 35 спрямо миналата година и признава: “Толкова зле не е било досега”.

Какви са причините за отлива?

Според бизнеса за отлива има конкретни причини. На първо място е липсата на транспортна свързаност – липсват редовни чартърни полети и адекватна пътна инфраструктура, проблем, който браншът повдига от години.

Стоянов обяснява, че има с над 30% спад на германските туристи. “С годините изгубихме руския и прибалтийските пазари. Появи се и финансова криза в Румъния, която също показва колапс – загубихме румънския пазар, който може би беше един от най-големите”, обяснява експертът пред Нова тв.

За да спасят сезона, хотелиерите в комплекса предлагат сериозни отстъпки в цените – между 20% и 40%. Според Стоянов това е единственият начин браншът да се пребори за клиенти в момента, макар този ход да остава изцяло за сметка на хотелите.

Именно заради тежката ситуация браншът за пореден път настоява за намеса от страна на държавата. Хотелиерите предлагат туризмът да бъде включен в националната програма за възстановяване и развитие.

“Да не се гледа на него като на изостанал отрасъл, а напротив – да бъде заложен като основен. Да се обърне повече внимание на рекламата, на по-голямата свързаност и на по-бързото инфраструктурно изграждане”, призовават от Съюза на хотелиерите.