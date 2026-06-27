Нощни акции срещу шума в София, ще проверяват обекти след 23:00 часа

Столична община засилва съвместните нощни акции срещу нарушенията на обществения ред и шума в столицата. Само през първия уикенд бяха проведени седем координирани проверки след 23:00 часа.

С настъпването на активния летен сезон, когато търговските обекти работят с пълен капацитет на откритите си площи и традиционно нарастват сигналите за нарушаване на нощната тишина, Столична община възобновява превантивните координирани проверки за спазване на изискванията за шум и обществения ред.

Засилените сезонни акции се провеждат за втора година подред, като освен служители на Столична община в превантивните акции се включват и екипи на сектор „Общинска полиция" към СДВР, районни администрации, Столичната регионална здравна инспекция, а в някои случаи и Икономическа полиция.

Нарушения бяха установени в пет от проверените обекти, като във всички случаи озвучаването беше преустановено незабавно, а контролните органи предприеха съответните административни мерки.

„Не разчитаме само на сигнали след безсънна нощ. Излизаме на терен заедно и реагираме в момента, в който се нарушават правилата. Именно тази координация между общината, полицията и здравните власти прави контрола по-ефективен и видим. Проверките няма да бъдат кампанийни, а регулярни през целия летен сезон", заяви заместник-кметът по обществен ред и сигурност доц. д-р Лъчезар Милушев.

Столична община ще продължи системните проверки през летния сезон, като приоритетно ще бъдат включвани обекти и райони, за които постъпват сигнали от граждани за нарушаване на нощната тишина, съобщава "Труд". За разлика от обичайните проверки по сигнали през цялата година, подобрената организация цели превенция и съвместна работа на няколко контролни органа на място, което значително съкращава времето за реакция и позволява нарушенията да бъдат установени и прекратени още по време на проверката.

Като част от тези усилия Столична община разработи процедура за взаимодействие между общинските структури, контролните органи и институциите, ангажирани с опазването на обществения ред. “Настояваме и за нормативни промени, които да дадат по-ефективни инструменти за реакция срещу системните нарушители“, допълни Милушев.