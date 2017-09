Дигиталните отличия на България отново търсят най-добрите кампании

IAB MIXX Awards отваря отново врати за кандидати, които искат за покажат най-добрите дигитални постижения, създадени и реализирани на българския медиен пазар в периода ноември 2016 – ноември 2017 г.

Това е третото издание на престижния конкурс, който все още остава единствената платформа, която дава възможност да бъдат представени и отличени най-добрите практики в дигиталния маркетинг у нас. Наградите се провеждат по лиценз на световните MIXX Awards и се приемат като най-категоричния показател за успех в света на дигиталните кампании.

Тази година категориите, в които кандидатите ще могат да премерят сили, са почти двойно повече от миналата и обхващат много по-широк спектър от възможности за измерване на ефективност и резултатност на една кампания. Категориите и критериите към тях, както и досега, се определят от членовете на журито, които „притежават“ по една от тях и дефинират условията за кандидатстване.

През 2017 г. кандидатите в IAB MIXX Awards ще могат да се борят за 13 различни приза в категориите – Lead Generation, Engagement, Brand Awareness, Campaign effectiveness, Effective use of data, Brave, Branded content, Video, Mobile and Apps, Search Engine Marketing, Social, Landing page и Display & Rich Media Ads.

Само през миналата година близо 100 дигитални кандидатури мериха сили в седем категории. Очакванията са тази година броят им да е двойно по-голям.

Формата за кандидатстване е отворена до 6 ноември, 2017г. (понеделник), а церемонията по награждаване на победителите ще се състои на 23 ноември 2017 г. в София.