Мъск дава 260 евро на ден за работа от вкъщи

Целта е да се обучи Grok

12.04.2026 | 18:02 ч. 6
Снимка: БГНЕС

За да усъвършенстваме възможностите на изкуствения интелект, по стечение на обстоятелствата се налага да се наемат хора. През последните няколко часа се появи новината, че Илон Мъск търси служители в Италия, които да "обучават" Grok. Тази дистанционна работа, с доход от около 260 евро на ден (зависи колко дни работите, бел. ред.), е насочена към фотографи, дизайнери и доказани експерти във видео, 3D и постпродукция.

"Задачата е да се усъвършенства способността на Grok да интерпретира и генерира визуално съдържание, предоставяйки етикети, анотации и информация за проекти, включващи изображения и мултимедийно съдържание", обясни Андреа Строппа, човекът на Илон Мъск в Рим.

Според технологичното издание Wired целта е да се усъвършенстват мултимодалните възможности на Grok, позициониран като алтернатива на ChatGPT, с умишлено по-директен и решително по-малко политически коректен тон.“

Изкуственият интелект на X в момента струва над 40 милиарда долара и се опитва да се доближи до производителността на конкурентите си. Накратко, поуката от историята е, че "за да се научат моделите да "виждат", са необходими хиляди хора, готови да ги научат как.

Следователно това ще бъде работа, при която контекстът и значението на определени снимки, видеоклипове и изображения трябва да бъдат обяснени на изкуствения интелект, в противен случай той ще се лута в собствения си особен интелектуален мрак.

Стропа добави, че Мъск скоро ще се нуждае от повече служители в Италия с профили във финансите и хуманитарните науки.

