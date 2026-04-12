Какво свързва един българин с мисията Артемис?

Български учен участва в разработването на камери за лунна мисия.

"Уча в един от най-престижните университети по аеронавтика в САЩ и се намирам в невероятна обстановка, работя с най-брилянтните хора, с които съм се запознавал и университетът има много връзки в космическата индустрия", сподели ученият Самуил Николов в неделното издание на Bulgaria ON AIR.

Сътрудничество с космическа компания

Една от компаниите е Intuitive Machines, базирана в Хюстън, Тексас.

"Техният изпълнителен директор е бивш възпитаник на нашия университет. Идеята им е да комерсиализират пътуването до Луната, както в момента имаме частни компании, които изстрелват неща в ниската земна орбита. По същия начин трябва да се направят космически сонди, които да кацнат на Луната и целия обем може да се пусне на аукцион. Изпълнителният директор ни предложи да направим системата от камери, които да запишат това кацане на Луната", разказа той.

Задачи и цели на мисията

Николов работи по втората разработка на университета, като първата е от 2024 г. и с нея университетът става първият, който изпраща нещо на Луната.

"Дадени са ни най-основните спецификации на лунната сонда, както и параметри по време на полета. Сондата, освен че трябва да кацне, ние трябва да направим максимално много снимки. Една от важните задачи е, че тази компания си партнира с НАСА за бъдещите мисии "Артемис". Компанията ще изстреля сонди на места, където мислим, че ще са подходящи за хора и нашата цел е да направим различни камери, които да предоставим и да ни кажат от кои имат интерес", информира гостът.

Целта е по време на транзита от Земята до Луната и малко след кацането да се получават снимки в почти реално време.

"Имаме много голямата задача да решим как да разположим камерите. С виждане съм, че правилното използване на изкуствения интелект може да подсили както силните, така и слабите страни на един инженер. Използваме го особено в софтуерната разработка. Полетът е или в края на тази, или началото на другата година", посочи Николов.