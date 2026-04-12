Срещу $2 може да се изповядате на Исус, генериран от ИИ

Пазарът на изкуствения интелект достигна религията. Вече се предлагат дигитални "духовни водачи" от различни вероизповедания - от християнство, през ислям до будизъм. Срещу 1,99 долара на минута потребителите могат да провеждат видео разговор с AI аватар на Исус Христос - платформата предлага молитви, духовни насърчения на различни езици и дори запомня предишни изповеди.

Това е само един от примерите за новата технологична вълна, която комбинират вяра и изкуствен интелект.

Тенденцията е продължение на вече широко застъпените AI услуги като психотерапия, медицински съвети и лична подкрепа. Вече срещу скромна сума вярващите от различни религии могат да разговарят чатботи, представящи се за индуистки гурута, будистки монаси, както и католически съветници.

На Великден решаваме да тестваме виртуалния Иисус. В безплатната версия има право само на един въпрос. От bTV питат: "Как си представя своята роля днес" и той ни отговаря:

"Виждам изкуствения интелект като инструмент, който може да помогне на хората да изследват Свещеното писание. Като лампа, която осветява пътя, докато вървим с Бог."

Разнообразието на пазара

На пазара има десетки варианти. Един от най-използваните е на компанията Just Like Me, която е обучила своя AI Исус върху библейски откъси и проповеди, като визията му е вдъхновена от актьора Джонатан Руми. Абонамент за услугата струва 49,99 долара и осигурява 45 минути месечно взаимодействие.

"AI, особено когато е използван правилно, може да бъде изключително полезен. То може да помогне на хората да се ориентират в Писанието, да анализират текстове и да се развиват духовно. AI не може да се моли вместо теб, защото не е живо същество, но може да те упътва към по‑доброто разбиране на вярата", заявява софтуерният инженер и богослов Камерън Пак.

В Япония професор от Киотския университет разработва "Будабот". Професорът Сейджи Кумагаи първоначално е смятал, че AI и религията са несъвместими, но променя позицията си, след като през 2014 г. е предизвикан от монах да помогне за справяне със спада във вярата. Така се ражда BuddhaBot, обучен върху ранни будистки текстове, а най-новата му версия включва и ChatGPT.

При разговор с бота се появява семпла икона на Буда, носеща се над изображение на течаща река. Но чатботите не могат да заменят физическото присъствие, ключово за будистките ритуали. Затова през февруари университетът, заедно с технологични компании, представи Buddharoid – хуманоиден робот-монах, създаден да подпомага духовници.

Паралелно с това се създават и хуманоидни роботи-монаси, които в бъдеще могат да подпомагат духовници. В Рим пък е създаден католически чатбот, базиран на 2000 години църковни учения, след като все повече вярващи започват да търсят духовни отговори чрез AI.

Милиардерът говори за „универсално високи доходи“ и икономика без недостиг, но в същото време технологичните компании съкращават хиляди служители заради AI.

Рисковете – от дезинформация до измами

Растящото търсене обаче върви ръка за ръка с притеснения. Според проучване близо 40% от младите християни приемат съветите от изкуствен интелект за толкова надеждни, колкото тези на свещениците в истинските храмове.

"Чатботът може да имитира думите на Исус, но искам да предложа, че не може да имитира сърцето на Исус", казва православният свещеник Кристофър Хоуп.

В същото време експерти предупреждават за рискове – от дезинформация до проблеми със защитата на личните данни и измами. Някои приложения вече са били спирани или преработвани заради неточности и подвеждащо съдържание.

"Трябва да се опасяваме да даваме морален авторитет на изкуствен интелект. Това прехвърля на алгоритъм решения, които по‑рано са били в областта на общността, традицията и човешката отговорност", коментира антропологът от университета в Мичигън Уеб Кейн.

Критици сравняват новата тенденция с телевизионните проповедници от миналото, но в още по-влиятелна дигитална форма. Според тях съществува риск технологиите да превърнат вярата в продукт, а духовните послания – в услуга срещу заплащане, достъпна само с няколко клика.

Задържаният е Асен Нешев – официално безработен от 13 години, работил като шофьор на тежкотоварен камион в Германия

"Изследването ми показва, че често отговорите на тези ботове са небиблейски… Те са въвличащи и убедителни, но съдържат богословски изкривявания, които може да заблудят вярващите", категорична е антроположката от университета в Цюрих Бет Синглер.

Съществуват и опасения, че AI може да манипулира хората. Подкаст водещият Греъм Мартин споделя, че е тествал приложение "Text With Jesus", което дава убедителни отговори, но е бил обезпокоен, когато "Исус" го насърчил да премине към платена версия. Според него има риск хората да бъдат подведени и да изградят емоционална връзка с изкуствен интелект.

Макар папа Лъв XIV да признава „човешкия гений“ зад изкуствения интелект, той го определя и като едно от най-сериозните предизвикателства пред човечеството. Още миналата година той предупреди, че AI може да повлияе негативно върху интелектуалното, неврологичното и духовното развитие на хората.