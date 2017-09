Вижте "Ирма" в действие и наводнението в Маями

Централните улици на Маями се оказаха под вода при преминаването на урагана "Ирма", връхлетял щата Флорида.

Поривите на вятъра достигат 200 км/ч, предаде АП.

Енергийната компания FPL съобщи, че над 3 милиона души във Флорида са останали без ток.

В социалните мрежи има качени видеа от случващото се в Маями.



The Scene In Downtown Miami pic.twitter.com/Uq6F5SDD1c

WATCH: Floodwaters flow down street in Miami, which largely evacuated ahead of the approach of Hurricane #Irma: https://t.co/wosa4dypcq pic.twitter.com/1djgfc045T