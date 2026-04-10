Левски остана без Веласкес срещу ЦСКА

Левски няма да може да разчита на треньора си Хулио Веласкес за дербито с ЦСКА в понеделник, 13 април. Това стана ясно след решенията на Дисциплинарната комисия към БФС след вчерашните мачове.

Веласкес беше официално предупреден за трети път от началото на сезона при победата над Арда с 1:0 и така няма да бъде на пейката за ключовия сблъсък с "червените".

Левски беше глобен със 767 евро за обидни и нецензурни скандирания, а Лудогорец и Черно море, които направиха 0:0, ще трябва да заплатят по 1278 евро за различни провинения.

Всички решения на ДК:

29-ти кръг ППФЛ /efbet Лига/

С предупреждения – 8 състезатели

Със спиране от състезателни права

Ангел Стефанов Лясков, ФК „Локомотив“ София - 1 мач, глоба 127.82 евро

Райън Бидунга , ФК „Локомотив“ София - 2 мача, 102.26 евро глоба

Исмаел Ферер Хименес, ПФК „Берое“ Стара Загора, 1 мач, 127.82 евро глоба

Лъчезар Христов Котев, ПФК „Арда“ Кърджали, 1 мач. 153.39 евро глоба

29-ти кръг ППФЛ /efbet Лига/

Със забрана за изпълняване на функции

Хулио Веласкес Сантяго ПФК „Левски“ София - 1 мач, 460.16 евро глоба

ПО ДОКЛАД – окончателни и не подлежащи на обжалване

За нерегламентирано използване на факли, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "Берое" гр. Стара Загора с имуществена санкция в размер на 153.39 евро.

За закъснение от началния час по програма на срещата, на основание чл.37, ал.1, т. 9, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "Лудогорец" гр. Разград с имуществена санкция в размер на 511.29 евро.

За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "Лудогорец" гр. Разград с имуществена санкция в размер на 766.94 евро.

За закъснение от началния час по програма на срещата, на основание чл.37, ал.1, т. 9, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "Черно море" гр. Варна с имуществена санкция в размер на 511.29 евро.

За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "Черно море" гр. Варна с имуществена санкция в размер на 766.94 евро.

За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "Левски" гр. София с имуществена санкция в размер на 766.94 евро."