"Истински боец": Доналд Тръмп призова унгарците да преизберат Орбан

Президентът на САЩ Доналд Тръмп официално подкрепи унгарския премиер Виктор Орбан преди парламентарните избори в Унгария, насрочени за тази неделя, 12 април.

В публикация в своята социална мрежа Truth Social, Тръмп призова унгарските избиратели да гласуват масово за преизбирането на настоящия лидер. Президентът нарече Орбан „истински приятел, боец и победител“ и добави: „Той се бори неуморно и обича своята велика страна и народ, точно както аз обичам Съединените американски щати“.

Подкрепата на Тръмп бе предшествана от знаково посещение в Будапеща на вицепрезидента на САЩ Джей Ди Ванс по-рано тази седмица. Ванс присъства на предизборен митинг на управляващата партия ФИДЕС и определи Орбан като „модел за Европа“, обвинявайки Брюксел в опити за чуждестранна намеса в унгарския вот.

Настоящите избори се очертават като най-тежкото изпитание за 16-годишното управление на Виктор Орбан. Въпреки подкрепата от Белия дом и Москва, унгарският лидер е изправен пред силна опозиция в лицето на Петер Мадяр и неговата партия „Тиса“ (TISZA), които според последните проучвания имат реален шанс да сложат край на неговата доминация.

"Златната ера" на отношенията между Тръмп и Орбан

Орбан беше първият европейски лидер, който подкрепи кандидатурата на Тръмп още през 2016 г. Оттогава двамата изградиха силен съюз, базиран на общи политики за ограничаване на нелегалната миграция, защита на традиционните ценности и националистическа реторика. Доналд Тръмп често сочи Унгария като пример за „силна държава“, която се противопоставя на глобализма.

Подкрепата на САЩ за Орбан идва в момент на сериозно напрежение в Европейския съюз. Брюксел многократно е критикувал унгарския лидер за отстъпление от демократичните принципи, корупция и ограничаване на медийната свобода. Близките връзки на Орбан с Владимир Путин и зависимостта на Унгария от руски енергийни източници също са точка на конфликт с останалите членове на НАТО.

За разлика от предишни избори, през 2026 г. опозицията е обединена около Петер Мадяр – бивш съюзник на Орбан, който сега го обвинява в изграждането на олигархична система. Мадяр обещава да върне Унгария към проевропейския път, да възстанови свободата на медиите и да освободи замразените от ЕС фондове за страната.

Намесата на Тръмп и изпращането на Джей Ди Ванс в Будапеща само дни преди вота се разглеждат от анализаторите като безпрецедентен акт на подкрепа. Според държавния секретар Марко Рубио отношенията между двете страни в момента се намират в „нова златна ера“, но изходът от изборите на 12 април ще покаже дали унгарското общество е готово да продължи по този път.