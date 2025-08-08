IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
18-годишен се удави в морето на плажа в Аркутино

"Обръщането" на морето взе поредната си жертва

08.08.2025 | 07:50 ч. Обновена: 08.08.2025 | 13:34 ч. 12
Снимка Фейсбук

Тези дни морето наистина се "обръща". 18-годишно момче изчезна в бурните вълни на плаж "Аркутино" под Созопол. Тялото му все още не е открито.

Зловещият инцидент се разиграл вчера, като за него първа алармира потресена очевидка в социалните мрежи. Потребители споделят във Facebook, че младият мъж е бил погълнат от морето пред очите на десетки хора, а спасителите са направили всичко възможно, но напразно.

"Моля ви, не подценявайте морето. Не влизайте, когато има червен флаг. Един живот си отиде днес – нека не допускаме още", написа Петя Христева в емоционалния пост, който светкавично се разпространява в мрежата.

Плажът "Аркутино" е добре познат не само с дивата си красота и чиста вода, но и с опасното вълнение. Червеният флаг там е редовна гледка, а спасителите от години безуспешно се опитват да втълпят на къпещите се - не и в бурно море.

Това се случи Dnes

