Военен автомобил катастрофира край с. Маломирово, един войник загита

Капитан Николай Иванов Илиев е загинал в катастрофата при разклона за село Маломирово до Елхово. Това съобщиха от Министерство на отбраната.

Сигналът за тежкия пътен с трима ранени, от които двама военнослужещи, е получен към 16:50 часа днес. Сблъскали са се военен автомобил УАЗ и лека кола.

Капитан Николай Иванов Илиев е починал в линейката на път за областната болница „Св. Пантелеймон" в Ямбол.

С военния автомобил са пътували двама военнослужещи, които са изпълнявали служебни задължения. При инцидента тежко са пострадали капитан Николай Иванов Илиев и шофьорът старши сержант Георги Димитров Георгиев от състава на Сухопътните войски.

На мястото на катастрофата е пристигнал екип на Спешна помощ. При транспортирането на пострадалите военнослужещи към МБАЛ – Ямбол капитан Николай Илиев е починал. Той е командир на взвод, на служба в Българската армия от 23 януари 1995 г.

Старши сержант Георги Георгиев е настанен за лечение в болницата в Ямбол.

По случая се извършват процесуално-следствени действия от органите на реда. Тестовете за алкохол и наркотици на шофьора на военния автомобил са отрицателни.

Движението в участъка е временно ограничено, провеждат се процесуално-следствени действия, съобщиха по-рано от Областната дирекция на МВР.