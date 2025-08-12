IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 83

Възстановиха движението при км 369 на автомагистрала "Хемус"

Стана ясна причината за катастрофата

12.08.2025 | 16:29 ч. Обновена: 12.08.2025 | 17:19 ч. 0
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Движението при км 369 на автомагистрала "Хемус" е възстановено, съобщи МВР.

Заради катастрофа по-рано днес бе въведена временна организация на движението. Мъж на 57 г. бе настанен в Многопрофилната болница за активно лечение (МБАЛ) - Шумен след пътнотранспортното произшествие в района на бензиностанция "Шел". 

Свързани статии

Сигналът за катастрофата бе приет в 11:50 часа. Към мястото на произшествието бяха насочени екип на полиция и Спешна помощ. 

Установено бе, че водач на микробус "Фолксваген ЛТ 35" с шуменска регистрация е ударил движещия се пред него лек автомобил "Мерцедес" с немски регистрационни табели. По първоначални данни водачът на буса е предприел маневра за изпреварване на "Мерцедес"-а, но е бил застигнат от друга кола. Връщайки се в лентата, е ударил "Мерцедес"-а, съобщиха по-рано днес от ОД на МВР - Шумен.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

хемус
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem