Възстановиха движението при км 369 на автомагистрала "Хемус"

Движението при км 369 на автомагистрала "Хемус" е възстановено, съобщи МВР.

Заради катастрофа по-рано днес бе въведена временна организация на движението. Мъж на 57 г. бе настанен в Многопрофилната болница за активно лечение (МБАЛ) - Шумен след пътнотранспортното произшествие в района на бензиностанция "Шел".

Сигналът за катастрофата бе приет в 11:50 часа. Към мястото на произшествието бяха насочени екип на полиция и Спешна помощ.

Установено бе, че водач на микробус "Фолксваген ЛТ 35" с шуменска регистрация е ударил движещия се пред него лек автомобил "Мерцедес" с немски регистрационни табели. По първоначални данни водачът на буса е предприел маневра за изпреварване на "Мерцедес"-а, но е бил застигнат от друга кола. Връщайки се в лентата, е ударил "Мерцедес"-а, съобщиха по-рано днес от ОД на МВР - Шумен.