Александър Томов: Враговете на еврото ще сбъркат, защото то ще бъде подкрепено

"Бюджетът завърши с бюджетен дефицит около 3 млрд. лв. Главният проблем е ДДС. Има 3 групи граждани, които не даваха това, което беше планирано. Има малка група, която умишлено ограбва хазната. Има и група, която преди еврото не изчислява правилно ДДС. Има и такава, която е много голяма в България - заявили са, че не работят, но го правят и получават незаконно заплата", заяви проф. Александър Томов от БСП-ОЛ в "Денят ON AIR".

Според него има шанс сивият сектор у нас да бъде свит.

"Методът е уникален - всички фирми над 9 души минават проверка и засичаме оборот и ДДС. Това е сложно нещо, няма как да решим всичко наведнъж. Старите методи работят все по-малко. Има проблем и в акцизите. Тук не става въпрос само за тези, които нарушават закона, а за проблеми, които можем да решим", коментира проф. Томов за Bulgaria ON AIR.

Той е категоричен, че еврото няма да доведе до колапс. По думите му враговете на еврото ще сбъркат, защото то ще бъде подкрепено.

"Проблемите ще бъдат решени. Шумът около еврото води до страх. Всеки гледа да се преосигури, много хора се изплашиха. Няма да има колапс и криза. Против съм това пазарът да бъде смачкан. Трябва да се види кои са производителите и секторите, където цените са завишени и има картел. Извън картела и монопола, пазарът ще смачка всеки, който спекулира с цените", изтъкна икономистът.

"Оценката ми за "Магазини за хората" не е добра. Когато се създава нещо извън системата, то струва много повече пари, а ефектът е съмнителен. Или ще бъдат давани некачествени стоки, или ако се фиксират цените, качествените стоки ще станат дефицит", каза той.

