Димитър Гърдев: Русия изпреварва Европа в пъти по военна мощ

На Европа надеждите са, че американският президент ще защити интересите на ЕС

14.08.2025 | 21:36 ч. Обновена: 15.08.2025 | 00:05 ч. 17

Броени часове остават до историческата среща между президентите на САЩ и Русия Доналд Тръмп и Владимир Путин. Какво ще последва?

"На Европа надеждите са, че американският президент ще защити интересите на ЕС, докъде я докарахме. Не бива да гледаме безкритично положението на ЕС в момента. След "Майдан"-а от 2014 г. в Украйна, до 2022 г. на масата на преговорите се намираха само европейските лидери. И сега виждаме как американският президент пое цялата инициатива, има действена политика за мира на собствения ни континент", коментира депутатът от ИТН Димитър Гърдев в студиото на "Денят ON AIR". 

Той има известни притеснения доколко поставените цели на срещата Тръмп - Путин ще бъдат изпълнени.

"Вчера след видеоконферентния разговор на европейските лидери, генералния секретар на НАТО, американския президент, вицепрезидент - очакваме в Аляска да се случи примирие - спиране на огъня. Пълномащабен план за прекратяване на войната ще бъде следствие на първата стъпка", каза Гърдев.

В ефира на Bulgaria ON AIR той изтъкна, че не може да се очакват разговори за територии, когато на масата на разговорите не е засегнатата Украйна. 

"Териториални въпроси ще се обсъждат, ако при първата среща има положително развитие. Русия, ако ѝ бъдат признати освободените от нея Донецк, Луганск, Запорожие и Херсон, тя може да отстъпи Сумска област, Харков, Днепропетровска област, които не е заявила като руски", изрази очакванията си депутатът от ИТН.

Той посочи, че за Европа е много важно тези споразумения да бъдат в съгласие с международното право. 

"Европа може да разчита на меката сила, която се гради върху международния правов ред. Европа в сегашното си състояние не може да проектира военна сила, каквато САЩ могат. Участието на САЩ в гаранциите за Украйна са много важни", категоричен е Димитър Гърдев.

Депутатът изрази мнение, че Руската федерация има огромни потенциали, които изпреварват Европа в пъти. 

Гърдев е убеден, че производственият потенциал на България може да бъде развит: "Дроновете не са само бойни системи, България има възможност да развие цяла система - от най-малките дронове, до тежките дронове - те участват в пътната безопасност, в селското стопанство, наблюдението на пожари. Българската индустрия има нужда от пазари и пари".

Гледайте целия разговор във видеото.

Димитър Гърдев Европа Русия Bulgaria ON AIR Войната в Украйна
