Зеленски: Украйна ще подкрепи Румъния по всякакъв необходим начин

Володимир Зеленски реагира на новината за разбилия се в Румъния руски дрон и е категоричен, че страната му е готова да окаже подкрепа по всякакъв начин.

Украинският президент също така призова Европейския съюз да засили натиска върху Русия, за да не се проточи или разшири войната на Москва.

"Разчитаме новите санкции на Европейския съюз срещу Русия да бъдат наистина силни и да ги накарат да почувства, че ударите ѝ означават значителни загуби за самата Русия“, каза Зеленски и добави, че това би било справедливо.

Лидерът на Украйна обясни, че снощи Русия е предприела умишлена атака срещу южната Одеска област на Украйна, която граничи с Румъния.

"Това беше поредната цинична атака срещу гражданска инфраструктура в нашите градове и в нашите води, насочена към граждански контейнеровози“, каза той, обяснявайки, че дронът, който е ударил румънската сграда, е „по същество еквивалент на Shahed.

Преди нахлуването на дрон в Румъния, украинските ВВС съобщиха, че са издали предупреждение за група руски дронове в Одеска област, в посока Рени.

Разстоянието по права линия от Рени до Галац, град с 200 000 души, е около 20 км, съобщава Euronews.

Русия изстреля 232 дрона срещу Украйна през нощта на 28 срещу 29 май. Силите за противовъздушна отбрана прихванаха 217 от тях.

Заплаха за Черноморския регион

Министърът на външните работи на Украйна Андрий Сибига също заяви, че Русия представлява "реална заплаха“ за Черноморския регион и цяла Европа.

"Засилването на подкрепата за Украйна и увеличаването на натиска върху агресора, включително чрез по-строги санкции, остават критични. Укрепването на противовъздушната отбрана на Украйна също е стратегическа задача – за да защитим не само нашата страна, но и да намалим рисковете за нашите съседи“, каза Сибига.

Той добави, че Украйна подкрепя Румъния и е готова да работи в тясно сътрудничество за засилване на защитата от подобни заплахи.