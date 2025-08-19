Всеки шести пенсионер в България продължава да работи

Работещите пенсионери у нас са около 17% от всички, които получават доход от Националния осигурителен институт. Това поставя България в златната среда в Европа, но какво означава за икономиката на страната?

Работещите пенсионери са значителен дял от трудовата сила в страната - 12 % продължават да работят по-различни причини.

Атанас Кацарчев - главен икономист на КТ „Подкрепа“: "Добре е за пенсионерите, че могат да докарат допълнителен доход, от друга страна не е добре за останалата част от обществото, тъй като не се предлагат достатъчно добри заплати, за да може някой да кандидатства за тези позиции."

Димитрина Драганчева от Русе е с 48 години трудов стаж като начален учител. Въпреки че е пенсионер от девет години, няма нито един почивен ден вкъщи: „Със смешна пенсия се пенсионирах, с 282 лева преди 9 години. Изобщо не ги актуализираха, трябваше да има актуализация на пенсията, а то стана, така че с и без образование, с и без стаж, ме достигнаха по пенсия, защото сега пенсията ми едва с тези повишения - многото, стана 670 лева. Няма как да се случи. На някои хора това са парите за закуска, а ние трябва цял месец да плащаме сметки, да се грижим за здравето си."

За да може да покрива разходите си, Димитрина е принудена да работи в магазин за билки и здравословни храни.

Освен необходимостта от допълващ доход, демографската криза също допринася за нуждата от работещи пенсионери.

Добрин Иванов - изпълнителен директор на АИКБ: "Част от пенсионерите остават да работят като възможност за продължаване на социалната им интеграция. Това са хора с утвърдени трудови навици, с висока квалификация. В много случаи играят и менторска роля и обучават новопостъпилите служители. Пенсионерите са важни за българската икономика и са ценен човешки ресурс за нея."

Въпреки това работодателите посочват, че 13% от служителите в сектор "Вътрешна сигурност" са работещи пенсионери, което дестабилизира финансово МВР.

Добрин Иванов: "Няма логика след като Закона казва, че на тази възраст те би трябвало да бъдат до такава степен изтощени и че не могат да изпълняват своите задължения да остават на трудови договори, да работят в системата."

Синдикатите са разтревожени, че голяма част от работещите пенсионери остават трудовоактивни, заради ниските доходи и високата инфлация - сумарно над 30% през последните няколко години.

Атанас Кацарчев: "Работещите бедни за поредна година са се увеличили и вече са над 10, приближавайки 11% от работещите, което е показателно за състоянието на икономиката, за състоянието на пазара на труда.

На този фон в последните 10 години броя на работещите пенсионери в бюджетния сектор се е удвоил, показват още данните на НОИ. /БНТ