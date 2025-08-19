Спектакълът “Възкресението на Евридика” се проведе в пещерата Магура

В събота, 16 август, в пещера Магурата край Белоградчик, за трета поредна година се състоя оперно-драматургичният интерактивен спектакъл (Opera Dei) “Възкресението на Евридика”. Събитието се организира от Академия Орфика в рамките на пети пореден сезон на Фестивал Тракийски Мистерии.

Зрителите в единно шествие слязоха до недрата на пещерата, където станаха свидетели на най-древната заупокойна меса –по сакралния тракийски епос за Орфей и Евридика.Чрез неповторимата и въздействаща музика, автентичните реликви на спектакъла и мащабните сталактити на пещерата, публиката се пренесе в подземния отвъден свят и съпреживя трансформацията в мистерийното извеждане на Евридика от примката на смъртта към Вечния Живот и като завършек с победоносното шествие на посветените, лично извървя стъпките ѝ към светлината.

Спектакълът пресъздаде автентичния и първичен разказ за Тайната на Възкресението в тракийския култ към Безсмъртието, за разлика от трагичния и безнадежден по-късен гръцки мит за Евридика