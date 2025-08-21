Пожар пламна над град Сливница, обхванал е и борова гора

Пожар гори над Сливница. Той е тръгнал от нива край града, но впоследствие е обхванал и борова гора, съобщиха от Областната дирекция на МВР – София.

На място има пожарни автомобила, водоноски, доброволци и екипи на полицията, които в момента се опитват да локализират пожара.

Засега няма информация колко декара горят. Според полицията пожарът наближава къщи, но към момента няма засегнати.

Системата BG-Alert не е задействана. / БТА