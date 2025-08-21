IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Пожар пламна над град Сливница, обхванал е и борова гора

На място има пет пожарни автомобила

21.08.2025 | 14:21 ч. Обновена: 21.08.2025 | 15:12 ч. 2
БГНЕС

БГНЕС

Пожар гори над Сливница. Той е тръгнал от нива край града, но впоследствие е обхванал и борова гора, съобщиха  от Областната дирекция на МВР – София. 

На място има пожарни автомобила, водоноски, доброволци и екипи на полицията, които в момента се опитват да локализират пожара. 

Засега няма информация колко декара горят. Според полицията пожарът наближава къщи, но към момента няма засегнати. 

Системата BG-Alert не е задействана. / БТА

пожар борова гора Сливница пожарни екипи BG-Alert
