Пожарът в Пирин е обявен за ликвидиран по всички фронтове

Пожарът в Пирин може да се обяви за ликвидиран по всички фронтове, каза за БТА директорът на Регионална дирекция “Пожарна безопасност и защита на населението“ (РДПБЗН) в Благоевград комисар Валентин Василев. Все още има екипи на място, които правят обходи, за да се гарантира, че няма тлеещи дънери и изсъхнала растителна маса в периметъра на пожара.

Комисар Василев посочи, че се води разследване за причините за пожара. По думите му "отпечатъкът" на огнената стихия - върховото горене и обхващането на площи, които не са свързани, говори за разпространението на пожара. “Това е признак, че пожарът се е развивал в силен вятър, което мога да потвърдя и аз, в деня, в който пожарът взе най-големи площи, вятърът по някои от билата беше 80 км в час, направо буря“, каза още Василев.

Борбата с огнената стихия продължи близо месец. Това е най-големият горски пожар на територията на област Благоевград. Пожарът обхвана и изключително труднодостъпен район, а теренът, на който работеха екипите, е бил от 600 до 1800-2000 метра надморска височина, посочи директорът на РДПБЗН - Благоевград.

Директорът на Държавното горско стопанство-Струмяни инж. Иван Ризов заяви, че през последните два-три дни не се наблюдават тлеещи дънери или признаци на горене. “Теренът се наблюдава от горски служители от стопанствата в Струмяни и Сандански и от пожарникари”, допълни Ризов. По думите му територията, обхваната от пожара, е около 50 хиляди декара.

Пожарът в Пирин планина възникна на 25 юли в района на село Илинденци, община Струмяни. В овладяването на огнената стихия се включиха пожарникари от различни райони на страната, горски служители на Югозападното държавно предприятие, военнослужещи и множество доброволци. В потушаването на пламъците в област Благоевград се включи помощ от въздуха с български и чужди екипажи.