Румен Христов, СДС: Не искаме от Радев да ни помага, просто да не пречи

“Функциите на държавния глава не са да търси инвеститори, ние от него искаме не да ни помага – просто да не ни пречи”, заяви зам.председателят на ГЕРБ-СДС и председател на СДС Румен Христов. Коментарът си народният представител на прави заради твърдението на държавния глава Румен Радев, че той е убедил германския концерн “Райнметал“ да инвестира у нас.

По думите на Христов от месеци има срещи между представители на правителството и компанията, която изгради заводи за артилерийски снаряди и за барут у нас. “Със сегашното правителство беше избрана площадката на ВМЗ-Сопот за разширяване. Той ги няма тези прерогативи. Ако не пречи, могат да се случат много неща в държавата“, допълни председателят на СДС пред bTV.

На въпрос защо на оръжейния бизнесмен Емилиян Гебрев два пъти е отказвано да направи завод за барут, Христов заяви, че не може да сравнява капацитета и възможностите на “Райнметал“ с българина. Той отрече да е присъствал на срещи, на които да се е обсъждала подобна сделка.

По отношение на предложението на правителството изпълняващият длъжността главен секретар на МВР Мирослав Рашков да бъде официално предложен за титуляр на поста, Христов коментира така: “Когато става дума за назначение на ръководни постове в страната, те винаги имат своята политизация, защото се предлагат от правителство, избрано с мнозинство на ГЕР-СДС, ИТН и БСП. Да, предлагаме хора, на които вярваме. Те могат да бъдат политически неутрални и пак да им вярваме“.

Попитан за връзка между Мирослав Рашков и бившия главния секретар на МВР Светлозар Лазаров, Христов каза: „Политическа неутралност ли беше назначението на Бойко Рашков за министър на вътрешните работи?“. Председателят на СДС каза още, че предшественикът на поста Калин Стоянов е бил “принуден“ да стане депутат (б.р. от ДПС-Ново начало), след като бил атакуван и недопуснат за министър.

За водната криза в Плевен, Христов е на мнение, че тя се дължи на дългогодишна политика, в която са отсъствали важни решения. Според него климатичните промени също са повлияли върху кризата.

“За година и половина-две настоящият кмет на Плевен не може да свърши това, което са можели неговите предшественици. Освен липсата на достатъчно вода във водосборните язовири, има и голям теч – над 70% загуба на вода. По отношение на качеството, когато тя постоянно се спира и се пуска по тези стари тръби, трябва да се източи голямо количество, за да стане годна за пиене“, допълни Христов.

Народният представител беше категоричен, че правителството е приело проблема много сериозна и се търси спешно решение.

Христов коментира, че държавата е взела всички мерки, за да няма необоснован скок на цените преди влизането на страната ни в еврозоната. По думите му проектът за държавни магазини най-вероятно ще се реализира, като ще допринесе да се види дали има твърде високи надценки във веригите.

Зам.-председателят на ПГ на ГЕРБ-СДС беше категоричен, че правителство е готово за следващия вот на недоверие и ще го спечели.