Пътниците от дерайлиралия влак край Калитиново се извозват с автобуси

Пътниците от влака Бургас – София, който дерайлира тази сутрин малко след гара Калитиново в посока Стара Загора, се извозват с автобуси, съобщиха от БДЖ. Оттам допълниха, че във влака са пътували 81 пътници.

Младен Кирилов, който е пътувал във влака, разказа, че е станал свидетел „как локомотивът се е откъснал", влакът след него се е влачил и се е вдигнал прахоляк. Пред БТА той обясни, че благодарение на това, че е бивш пожарникар, е запазил самообладание и се е хванал за дръжката. “Всичко е наред, хората реагираха бързо и няма пострадали“, каза Кирилов.

На гара Калитиново бяха осигурени два автобуса, които вече превозват пътниците към гара Пловдив. Оттам те ще продължат за София с влак по направлението. Ще бъде осигурена връзка с влак № 1622 от Пловдив, който заминава в 13:25 часа.

Движението на пътническите влакове в участъка Стара Загора - Калитиново се осъществява с намалена скорост само по единия път, откъдето е осигурена пропускателна способност.

Движението на товарните влакове ще бъде преустановено до изтегляне на дерайлиралия вагон, съобщават от Министерството на транспорта и съобщенията.

Причините за инцидента ще бъдат установени от компетентните органи, а инспектори от Районна железопътна инспекция – Пловдив също пътуват към гара Калитиново.