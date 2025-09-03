Има сериозни аргументи за вота на недоверие, посочи Атанас Славов

До средата на септември ще внесем вота на недоверие, обяви доц. Атанас Славов от "Продължаваме промяната - Демократична България" в предаването "Денят ON AIR".

По думите му това е първият вот на недоверие, който има много сериозни аргументи.

"Част от тях са извлечени от оценки от международни, европейски институции, но най-вече оценки, които дават българските граждани. Те виждат, институциите, които трябва да са наши - на гражданите, как биват използвани за други цели. Институции, които обслужват малък кръг от хора. Това провокира естествена публична, политическа, гражданска реакция по площадите", коментира доц. Славов пред Bulgaria ON AIR.

Аргументите за вот на недоверие трябва да са политически, изтъкна той.

"Имаме и юридически аргументи за това как отделни институции биват превземани, как се назначават хора. Институциите биват отвличани от българските граждани. Без нормални институции, които защитават интересите на хората, няма да има вода. Защо нямаме вода? Похарчени са стотици милиони по втория начин за близки до властта фирми. Имаме принципно съгласие от МЕЧ и от АПС за подкрепа на вота на недоверие. Ще има дебат", каза депутатът.

"От "Да, България" с "Възраждане" със сигурност няма да говорим. Вотът на недоверие е най-силният парламентарен инструмент на опозицията. Това е начин да се каже, че има и друг начин на водене на политики. В момента, в който Пеевски дръпне шалтера, управлението ще падне. Ясно е. Не очакваме, че след няколко седмици България ще остане без правителство, очакваме още от същото. Това не е добре за държавата", категоричен е доц. Славов.

Той напомни, че заедно с "Да, България" са обявили десет точки за отвоюване на държавата от задкулисието.

"В момент, в който е важно България да звучи сериозно, авторитетно в концерта на нашите западни партньори, ние търсим нашето място в ЕС и то като активна държава - виждаме гастрол в Далечния изток. Среща, на която присъстват диктатори. Когато вицепремиерът участва в официални събития, той участва там като вицепремиер. Фактът, че президентът Си го приема на червения килим, не приема председател на партията БСП, а българският представител. Ние сме поискали оставката. Нека в коалицията се разберат какво ще правят", обясни депутатът.

Доц. Славов прогнозира по-голяма масовост на протестите през есента.

"Малко хора вярват на държавното обвинение. Ние нямаме независима номинационна комисия. Ще внесем законопроект, който ще внесе промени в комисията", обобщи народният представител.

