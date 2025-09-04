IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Слави: Държавата трябва да е безкомпромис

Когато нападнат шефа на полицията, това не е просто криминално престъпление

04.09.2025 | 20:37 ч. Обновена: 04.09.2025 | 20:55 ч. 10
Снимка: Димитър Кьосемарлиев, Dnes.bg

Лидерът на ИТН Слави Трифонов взе отношение по случая с пребития полицейски шеф в Русе.

"Рано сутринта днес беше жестоко пребит директорът на русенската полиция, защото, забележете, направил забележка на група младежи. Държавата е това, което сме ние. Каквито сме ние, такава ни е и държавата. Ние я правим такава. Когато нападнат шефа на полицията, това не е просто криминално престъпление. 

Директорът на полицията не е просто човек – той е представител на институцията, на държавата. И атаката срещу него показва пълно незачитане на държавата – все едно я няма. Затова, в този случай, държавата трябва да реагира бързо и безкомпромисно. Но освен криминална проява, случилото се е и човешка трагедия. Затова е най-малкото неморално да се използва този случай за политическа употреба".

слави трифонов русе
