Желязков: Агресията може да се въздържа само с ефективната отбрана

04.09.2025 | 23:08 ч. Обновена: 04.09.2025 | 23:15 ч. 1
Снимка: МС

Снимка: МС

Само ефективната отбрана е начинът за въздържане на агресивното поведение, демонстрирано през последните години, заяви министър-председателят Росен Желязков. Той посрещна в резиденция "Бояна"председателя на Европейския съвет Антонио Коща, който пристигна тази вечер в София.

Затова и укрепването на европейската сигурност и отбрана в стратегическите документи, които тази година приехме – Бялата книга за европейската отбрана, стратегията на Европейския съюз (ЕС), стратегията за вътрешната сигурност и за нас особено важна – стратегията за Черно море, инициирана съвестно от България и Румъния, са предпоставка за изграждането на тази архитектура на сигурност и отбрана на съюза, която чрез засилването на капацитета чрез отбранителните индустрии на държавите членки ще позволи ЕС да укрепне, за да посрещне предизвикателствата за утрешния ден, отбеляза министър-председателят.

Росен Желязков изказа съболезнования по повод трагедията, която се случи в Лисабон, където загинаха хора при дерайлирането на фуникуляр. Премиерът припомни, че Антонио Коща е бил три мандата кмет на Лисабон. Искам най-искрено да изразя съжалението си, каза премиерът. Всеки, посещавал Лисабон, познава този символ на града и това прави тази трагедия още по-чувствителна за нас, добави Желязков.

