Америка на Тръмп се доближава опасно до автократичната политика от 30-те години на миналия век

Милиардерът Рей Далио, основател на един от най-печелившите хедж фондове в света, предупреди, че Америка на Доналд Тръмп се доближава опасно до автократичната политика от 30-те години на миналия век и че другите инвеститори се страхуват прекалено много от американския президент, за да критикуват решенията му.

„Мисля, че това, което се случва сега в политически и социален план, е подобно на това, което се случваше по света през 30-те и 40-те години на миналия век“, заяви основателят на Bridgewater Associates, който каза, че „екстремните“ политики в САЩ са повлияни от „разликите в богатството и ценностите“ и дефицита на доверие.

Държавната намеса в частния сектор, като решението на Тръмп правителството на САЩ да придобие 10% дял в Intel, представлява автократичен стил на лидерство, който „е роден от желанието да се поеме контрол над финансовата и икономическата ситуация“, според Далио.

Рей Далио е един от малкото големи инвеститори в САЩ, които са имали смелостта да критикуват Тръмп, въпреки нарастващите опасения, които политиките на американския президент предизвикаха на Уолстрийт.

„В такива времена повечето хора мълчат, защото се страхуват от репресии, ако започнат да критикуват“, каза Далио, който също така предупреди за опасността за независимостта на Федералния резерв на САЩ, след като Тръмп предприе безпрецедентна стъпка, опитвайки се да уволни жена управител на централната банка.

Стратегията на Тръмп в крайна сметка може да доведе до отслабване на паричния ред, както функционира в момента.

„Големите излишъци, които сега се очертават в резултат на новия бюджет, вероятно ще предизвикат дългова криза в сравнително близко бъдеще“, заяви Далио. „Бих казал, че това ще стане до три години, плюс-минус година-две.“

Неравенството в доходите и спада на ценностите водят до възход на десния и левия популизъм и „непреодолими различия между тях, които не могат да бъдат решени чрез демократичния процес", според Далио.

„Така демокрациите отслабват и автократичното лидерство набира сила, тъй като голям процент от населението иска правителствените лидери да поемат контрола над системата, за да направят нещата да функционират добре за хората“, обясни американският инвеститор.