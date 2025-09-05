Удължава се бедственото положение в област Плевен заради безводието

Удължава се бедственото положение на територията на област Плевен, съобщиха от пресцентъра на Областната администрация. С днешна заповед на заместник областния управител Павлин Фильовски се удължава бедственото положение, считано от 00:00 часа на 9 септември до 1 октомври включително.

Бедственото положение е в сила за следните населени места: в община Плевен за град Плевен, селата Николаево, Ралево, Ласкар, Бохот, Брестовец, Тодорово, Къшин, Буковлък, Опанец и Ясен; за община Долна Митрополия – в градовете Долна Митрополия и Тръстеник и за селата Биволаре и Победа.

По-рано днес от ВиК - Плевен съобщиха, че според последните данни водните количества, постъпващи от Водоснабдителна група (ВГ) „Черни Осъм“ и от регионалните водоизточници продължават да са недостатъчни за стабилизиране на водоснабдяването в Плевен и част от областта.

Припомняме, че със заповед на областния управител на област Плевен Николай Абрашев от 2 септември беше обявено частично бедствено положение за срок от една седмица.