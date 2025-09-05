IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Екипажът на самолета, кацнал принудително в Белград, е докладвал за дим в кабината

От авиокомпанията вече са изпратили друг самолет, който да прибере пътниците

05.09.2025 | 18:45 ч. Обновена: 05.09.2025 | 20:44 ч. 2
Снимка: БГНЕС/ЕРА

Пилотският екипаж на самолета на авиокомпания „Луфтханза“, излетял от София и кацнал принудително в Белград днес, е докладвал за забелязан дим в кабината на машината, съобщиха за БТА от Държавно предприятие „Ръководство на въздушното движение“ (ДП РВД – BULATSA). 

Самолетът е летял по маршрута София – Франкфурт, а пилотите са докладвали за дима докато машината се е намирала във въздушното пространство на Румъния. Решението самолетът да кацне принудително на летище „Никола Тесла“ в Белград е на пилотския екипаж. 

От авиокомпанията вече са изпратили друг самолет, който да прибере пътниците, според информацията на РВД. 

