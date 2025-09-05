Тръмп заплаши ЕС с ответни мита заради глобата срещу Google

Президентът на САЩ Доналд Тръмп се разгневи срещу Европейския съюз заради наложената на Google гигантска глоба от 2,95 милиарда евро по антитръстовите закони и заплаши с ответни мита, ако Брюксел не отмени решението.

„Много несправедливо и американският данъкоплатец няма да го понесе!“, написа Тръмп в социалната мрежа Truth Social.

Това стана ден след като Тръмп се срещна с високопоставени технологични лидери, включително главния изпълнителен директор на Google Сундар Пичай, в Белия дом.

