Тръмп заплаши ЕС с ответни мита заради глобата срещу Google

05.09.2025 | 23:05 ч. Обновена: 06.09.2025 | 00:43 ч. 17
Снимка: Reuters

Президентът на САЩ Доналд Тръмп се разгневи срещу Европейския съюз заради наложената на Google гигантска глоба от 2,95 милиарда евро по антитръстовите закони и заплаши с ответни мита, ако Брюксел не отмени решението.

„Много несправедливо и американският данъкоплатец няма да го понесе!“, написа Тръмп в социалната мрежа Truth Social.

Това стана ден след като Тръмп се срещна с високопоставени технологични лидери, включително главния изпълнителен директор на Google Сундар Пичай, в Белия дом.

Тагове:

доналд тръмп гугъл
