Тръмп заплаши ЕС с ответни мита заради глобата срещу Google

Президентът на САЩ Доналд Тръмп се разгневи срещу Европейския съюз заради наложената на Google гигантска глоба от 2,95 милиарда евро по антитръстовите закони и заплаши с ответни мита, ако Брюксел не отмени решението.
„Много несправедливо и американският данъкоплатец няма да го понесе!“, написа Тръмп в социалната мрежа Truth Social.
Това стана ден след като Тръмп се срещна с високопоставени технологични лидери, включително главния изпълнителен директор на Google Сундар Пичай, в Белия дом.
