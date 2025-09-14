Делчева: Омбудстманът беше вкаран в "домовата книга"

Институцията на омбудсмана беше вкарана в така наречената домова книга, където според мен въобще не ѝ е мястото, каза в ефира на БНТ омбудсманът Велислава Делчева.

"На първо място, защото омбудсманът е призван да защитава гражданите от нарушения на държавата и в този смисъл той няма място както неин ръководител, като държавник. На второ място, омбудсманът е призван да защитава правата на човека – съвсем различен профил от профила, който трябва да има един бъдещ служебен премиер", обясни Делчева.

Когато се срещам с граждани, никой не ме пита дали ще ставам служебен премиер, те задават въпроси, свързани с техните болки, с техните проблеми и въпроси, които ги вълнуват от ежедневието, добави тя. Според нея това е една вероятност, а в "домовата книга" има и други позиции, сред които президентът може да избере.

Мария Филипова даде своите отговори по време на изслушванията в институцията омбудсмана и по-късно в комисията към Народното събрание където също беше изслушана, каза Велислава Делчева в отговор на въпрос какво смята заместничката ѝ за поста служебен премиер.

Парламентът избра през седмицата Мария Филипова за заместник-омбудсман. На 18 август омбудсманът Велислава Делчева внесе в парламента кандидатурата на Мария Филипова за поста на неин заместник. Тя беше номинация на "Активни потребители".

Позицията на омбудсмана е абсолютно независима, в този смисъл който и да е заместник, той не е политически обвързан по никакъв начин, коментира днес Велислава Делчева. "Вече имаме разпределяне на задачите, предстоят ни приемни, пътувания по малките градове, свързани с еврото, вече имаме общи идеи за законодателни предложения. За мен е важно как тя ще си върши работата като заместник-омбудсман", каза тя, цитирана от БТА.