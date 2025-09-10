IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
НС избра Мария Филипова за заместник-омбудсман

"За" бяха 128 депутати, "против" - 56

10.09.2025 | 11:14 ч. Обновена: 10.09.2025 | 12:09 ч. 10
Снимка: БГНЕС

Парламентът избра Мария Филипова за заместник-омбудсман. "За" бяха 128 депутати, "против" - 56, въздържаха се шестима народни представители. В гласуването не участва парламентарната група на "Възраждане".

На 18 август омбудсманът Велислава Делчева внесе в парламента кандидатурата на Мария Филипова за поста на неин заместник. 

Филипова притежава професионален опит в областта на правата на човека като практикуващ юрист, младши и старши експерт в Министерството на правосъдието, заместник-председател на Комисията за финансов надзор и председател на Комисията за защита на потребителите, според Делчева.

Заместник-омбудсманът е сред длъжностите в т.нар. "домова книга", от където президентът може да избира евентуален бъдещ служебен премиер. 

Тагове:

парламент Мария Филипова заместник-омбудсман
