НС избра Мария Филипова за заместник-омбудсман

Парламентът избра Мария Филипова за заместник-омбудсман. "За" бяха 128 депутати, "против" - 56, въздържаха се шестима народни представители. В гласуването не участва парламентарната група на "Възраждане".

На 18 август омбудсманът Велислава Делчева внесе в парламента кандидатурата на Мария Филипова за поста на неин заместник.

Филипова притежава професионален опит в областта на правата на човека като практикуващ юрист, младши и старши експерт в Министерството на правосъдието, заместник-председател на Комисията за финансов надзор и председател на Комисията за защита на потребителите, според Делчева.

Заместник-омбудсманът е сред длъжностите в т.нар. "домова книга", от където президентът може да избира евентуален бъдещ служебен премиер.