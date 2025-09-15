IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Никой не се интересува извън страната от посещението на Зафиров в Китай

У нас му поискаха оставката

15.09.2025 | 13:39 ч. Обновена: 15.09.2025 | 15:39 ч. 20
Снимка: БГНЕС

В Министерството на външните работи (МВнР) не са постъпвали въпроси, бележки или коментари от държави партньори на България в Европейския съюз (ЕС) и НАТО по повод посещението на делегацията на ръководството на Българската социалистическа партия (БСП) в Китай. Това заявява министърът на външните работи Георг Георгиев в отговор на въпрос от народния представител от "Продължаваме промяната - Демократична България" (ПП-ДБ) Елисавета Белобрадова. Въпросът е относно участието на вицепремиера Атанас Зафиров във военния парад в Пекин. Отговорът е публикуван на сайта на парламента.

На 3 септември председателят на БСП Атанас Зафиров и водената от него делегация присъства на военния парад в Пекин по повод 80-годишнината от края на Втората световна война и проведе разговор с президента на Китай и генерален секретар на Китайската комунистическа партия Си Дзинпин, съобщиха от пресцентъра на социалистическата партия.

Съгласно официална информация, предоставена от Посолството на България в Китай, присъствието на Атанас Зафиров на парада е в качеството му на председател на БСП, посочва Георг Георгиев.

България не взе участие в 25-ата среща на върха на Шанхайската организация за сътрудничество (ШОС), както и в последвалата я среща във формат „ШОС+" и участие на официално равнище не е осъществено, заявява още външният министър.

От ПП–ДБ поискаха оставката на Атанас Зафиров като вицепремиер във връзка с присъствието му на военния парад, но Зафиров заяви, че няма никакво намерение да го направи.

