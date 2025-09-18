Лена към депутатите от ГЕРБ: Ходете пеша, бе!

Още по тъмно депутати от "Продължаваме промяната" блокираха входа за автомобили на Народното събрание, където днес трябва да се проведе поредния вот на недоверие срещу правителството.
Кадри от акцията публикува и Лена Бориславова в своя Facebook профил. А към тях обясни:
Добро утро!
Това са входовете към служебния паркинг на Народно събрание. Малко след 5:40.
Входовете, през които, без да слизат от колите на НСО, Борисов и Пеевски се озовават в пленарна зала.
Е, днес няма да могат. Ще трябва да ходят пеша. Както бе казала една тяхна депутатка “Ходи пеша, бе!”
Това неудобство едва ли може да се сравни с разрушения живот, денонощното хапане от дървеници над 2 месеца в ареста и без да могат да бъдат със семействата си, което се случва на зам-кмета на София Никола Барбутов и кмета на Варна Благо Коцев.
От "Продължаваме промяната" няма да пречат на депутатите да влизат в сградата на Народното събрание или в пленарна зала, искането им е народните представители да ходят пеша и да си говорят с хората. Това коментира пред БТА председателят на "Продължаваме промяната" Асен Василев на влизане в сградата на парламента.
Народният представител добави, че няма да допускат коли. На всеки вход на Народното събрание има депутати от ПП.
В района на сградата на Народното събрание има засилено полицейско присъствие. Движението на автомобили около парламента е ограничено. На паркинга зад сградата на парламента също има засилено полицейско присъствие.