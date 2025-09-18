Спор в НС заради смъртта на полицая, който почина преди протеста на ПП

Смъртта на полицай пред парламента стана повод за нов скандал между партиите в парламента. Те започнаха да се обвиняват кой е виновен, макар че по първоначална информация става въпрос за инцидент. Депутатите запазиха минута мълчание в памет на починалия. Тя беше инициирана от депутата от "ДПС - Ново начало" Калин Стоянов, който е бивш МВР министър.

"Не знам кое е по-страшно: политици, които нахъсват населението и подкрепят неподчинението и нарушаването на закони с цел установяване на хаос и анархия, или граждани и политици, които аплодират деянията срещу стожерите на обществото каквито са полицаите. Днес е трагичен ден за българската полиция, в който МВР загуби достоен служител, който почина по време на изпълнение на служебните си задължения. ПП и ДБ постигнаха една от целите си, а именно заради тях да умират хората, които те най-много мразят - служителите на силовото ведомство", каза Калин Стоянов, цитиран от "24 часа".

Той разкри кой е починалият - младши инспектор Ивайло Чавдаров Попов, служител на охранителна полиция в СДВР. Той е семеен с две деца.

"Предполагам, че смъртта на този доблестен служител ще е поредния повод за тържества сред вашата общност. Очаквам още днес смъртта на колегата да бъде повод на задоволство във вашите среди, като не изключвам да тръгнат версии, разпространявани от вас, че е бил пиян, надрусан, че се е самонаранил, самоубил и други подобни щуротии. Срам и позор за всички, които аплодират насилието", каза още Стоянов. Докато той говореше, на няколко пъти от залата се чуха възгласи на възмущение.

"Днес вие с безумните си действия убихте един доблестен полицай и разплакахте неговите близки. Самодоволните ви физиономии излъчват задоволство в лицата на дяволски създания, които не знаят какво е чест, дълг и достойнство. А срещу вас стоят обикновени хора - полицаи със семейства, деца и родители, които плащат най-високата цена, за да пазят и вашия живот", продължи той.

Последва и минута мълчания в памет на починалия полицай. Спазиха я всички присъстващи. Веднага след него излезе Божидар Божанов от ПП-ДБ, за да защити групата си, обвинена от Стоянов.

"Съболезнования от името на нашата парламентарна група към близките на починалия полицай. Тази трагедия не трябваше и не биваше да се политизира. Абсолютно недостойно, долно и гнусно е да се хвърлят политически обвинения от тази трибуна, за които да се използва смъртта на един достоен служител. Г-н Стоянов, абсолютно недостойно поведение от страна на вас и вашата група. Докато ние тук спорим, полицията изкарва половината МВР да пази влизането на Пеевски с НСО в паркинга на парламента. Затова имаше толкова много полицаи тази сутрин - защото трябва Пеевски да може да си влезе спокойно. И накрая излиза Калин Стоянов тук да говори пълни глупости, политизирайки смъртта на един човек. Абсолютно гнусно поведение", каза Божанов.

Пред парламента тази сутрин има сериозно полицейско присъствие. Едната причина е протеста на "Продължаваме промяната" пред единия служебен вход, които настояват за освобождаване на варненския кмет Благомир Коцев. Според "Възраждане" пък целта е да се блокира организирания от тях протест, който обаче е обявен за следобедните часове.

Свидетел на случая е бил депутатът от ПП Васил Пандов, който разказва, че на униформеният му е прилошало и става въпрос за инцидент. Била е повикана линейка, която е дошла след 15 минути, но в крайна сметка мъжът е починал. Пандов е говорил със служители на МВР там, които са му казали, че са уморени, не са добре обучени за първа помощ и необходимите за това приспособления.