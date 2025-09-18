IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
БСП-ОЛ: Самата опозиция знаеше, че вотът няма как да мине

Атанасов: С изплагиатствани мотиви няма как да свалиш правителство

18.09.2025 | 18:18 ч. Обновена: 18.09.2025 | 19:15 ч. 8
БГНЕС

БГНЕС

“Поредният вот на недоверие, който самата опозиция знаеше, че няма как да мине”, заяви народният представител от "БСП-Обединена левица" Атанас Атанасов в кулоарите на парламента.

"Няма как с изплагиатствани мотиви, отнасящи се за предходни управления, част от които са на партии, участващи в сегашната опозиция, да свалиш действащо правителство през 2025 г. Дневният ред на обществото е друг. Хората се вълнуват държавата да им гарантира ръст на доходите, да се овладее инфлацията и цените", коментира Атанасов. 

“Държавата трябва да гарантира, че всеки един човек може да живее и да се развива достойно в България. Апелирам и опозицията да се съсредоточи именно върху тези важни теми, които са и фокусът на това правителство, каза още депутатът.

Спасиха се парите по Плана за възстановяване и устойчивост – средства, изключително важни както за бюджета, така и за развитието на страната. Нека колегите от ПП-ДБ и цялата опозиция да се фокусират върху тези теми, а не да продължават с евтини спектакли, заяви депутатът.

Атанас Атанасов изказа съболезнования на семейството и на близките на загиналия по-рано днес полицай.

БСП-ОЛ вот на недоверие опозиция ПП-ДБ
