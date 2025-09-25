Очаква ли ни гореща политическа есен?

Предложение до ЕК за спиране на плащанията по ПВУ заради ареста на кмета на Варна Благомир Коцев бе направено от групата "Обнови Европа" .

"Това с корупционните схеми и спирането на пари към България 2009 г. доведе Борисов на власт. После няколко пъти при Орешарски темата беше реанимирана. Борисов обещаваше да вкара лидерите на тройната коалиция в затвора. Не сме си свършили домашното като целеполагане и надграждащи политически усилия да реформираме институционната наредба", коментира политологът Любомир Стефанов в "България сутрин".

По думите му в момента има тревожни сигнали, че институциите се използват за частно партийни интереси.

Концентрацията на власт не е нов феномен

"Този модел на поведение започна именно с идването през 2009 г. на власт на г-н Борисов, който държеше да има сериозно влияние и в професионалната работа на МВР, през това да назначи наши хора, където трябва, през съдебната система. Това ясно показва, че политическата ни класа през всичките тези години целенасочено води в посока да се руши разделението на властите", анализира социологът Добромир Живков пред Bulgaria ON AIR.

Според него трябва да се даде ясен знак на България, че въпреки тежката геополитическа обстановка, Европа не трябва да прави компромиси.

"ЕС не трябва прави компромиси с базисните принципи на демокрацията. Ние се превръщаме в слабо звено на Европа, на ЕС", подчерта Живков.

Стефанов е на мнение, че паразитно смятаме, че Русия вечно ще ни бъде освободител и никога няма да ни взема.

"В такива критични ситуации България е слабо звено. Когато български патриоти излизат да протестират срещу нещо, руските знамена са повече от българските. Когато дойдат тези ключови моменти, ние изглеждаме като че ли се държим прилично на повърхността, но дебатите, които водим в обществото си и баланса на институциите, е много счупен. Лесно се поддаваме на влияния, които идват от другата страна на Черно море", на мнение е политологът.

Корупцията и олигархичното управление в Русия управляваха през последните 25 години и крайният резултат се вижда - къде се намира в момента Русия, настоя Живков.

"Русия използва такъв тип инструменти, за да дестабилизира. Всички финансови средства, които влизат от германски фондации, английски, френски, датски - всичко се отчита, публично е. За сметка на това паричните потоци, които влизат, за да осигуряват влияние на Кремъл в България, са изцяло невидими", изтъкна още социологът.

Води ли се кампания срещу Румен Радев

"Политическите сили имат стратегия как да се действа. Под сериозен въпрос остава перспективата президентът Радев да слезе от престола на представителната власт в страната и да създаде собствена политическа сила на терен. Не е изключено това да стане, но потенциалът с времето намалява. Президентът натрупа негатив за "Боташ". Чака се да се появи фигурата на спасителя в порочния кръг и модел, в който сме попаднали. Президентът може подобно на ИТН да задвижи тази енергия", коментира Живков.

Стефанов е на мнение, че Румен Радев не е алтернативата на това управление.