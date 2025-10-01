IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
От 7 октомври започва изплащането на пенсиите

Майчинските ще бъдат по сметките на 2 октомври

01.10.2025
БГНЕС

БГНЕС

 

Изплащането на пенсиите през октомври т.г. чрез пощенските станции ще започне на 7 октомври (вторник) и ще завърши на 20 октомври (понеделник). Преводите на сумите за октомврийските пенсии по сметките на пенсионерите, които получават парите си по банков път, ще бъдат извършени на 7 октомври 2025 г., съобщиха от НОИ.

На 2 октомври на всички правоимащи лица ще бъдат изплатени паричните обезщетения за бременност и раждане, за отглеждане на дете до 2-годишна възраст и за осиновяване на дете до 5-годишна възраст за предходния месец септември.

Датата за изплащане на обезщетенията за безработица през този месец е 15 октомври (сряда).  

Информацията за всички видове плащания, извършвани от Националния осигурителен институт към осигурените лица и пенсионерите, се актуализира всеки месец и е достъпна през интернет страницата на института, рубрика „Календар на плащанията“.

