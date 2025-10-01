"Възраждане": Правителството да си ходи, не се справя с корупцията

"Държавата да влезе в своята роля и корупцията да бъде спряна", заяви депутатът Никола Димитров от "Възраждане" в кулоарите на парламента по повод на на двамата служители на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация“, обвинени за искане и получаване на подкуп от превозващи техника за концерта на Роби Уилямс в София на 28 септември.

Депутатът добави, че това не е единственият случай на корупция, който може да бъде посочен. Димитров отбеляза, че за цялото българско общество не е тайна, че тези институции си позволяват да си искат рекет. Според депутата обаче решението не е в закриването на "Автомобилна администрация", защото "тогава трябва да закрием и Министерството на транспорта, тъй като те също може би са се облажили от рекет като принципал".

"Искаме да се преструктурират тези контролни агенции, защото може би Национална агенция за приходите ще трябва да се закрие, също и Агенция "Митници". Твърде много са тези контролни органи, които може би си позволяват да вземат рекет от българските граждани и просто държавата и прокуратурата трябва да влязат в ролята си", добави Димитров.

Депутатът още веднъж подчерта позицията на “Възраждане” - правителството трябва да си ходи, защото не може да се справи с корупцията.

Попитан дали решение на проблема са боди камерите, Димитров каза, че те са част от решението. "Но, ако не се следи и там, то тогава пак ще се окаже, че боди камерата е била закрита или че служителят не е знаел как да си я пусне, или е имало някакъв страничен шум. И отново ще се окаже, че няма прозрачност и корупцията ще продължим", каза депутатът.

Депутатът е на мнение, че ако няма наказания за по-висшите инстанции, за самите министерства и ръководителите на агенции, ще "изгарят" единствено "калинки" надолу по веригата, които просто са събирали едни пари.