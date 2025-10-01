IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Катастрофа между бус и спрял тир в София, 9 души са пострадали

Инцидентът е станал на бул. "Илиянци" малко след 14 часа

01.10.2025 | 16:08 ч. 2
БГНЕС

БГНЕС

Катастрофа между спрял тир и бус е станала днес малко след 14 часа на булевард “Илиянци” в София. Пострадали са деветима души, съобщава БНТ.

По информация на СДВР бус с пътници се е блъснал в спрял камион. Изясняват се причините за катастрофата.

От Спешна помощ съобщиха, че към мястото незабавно са изпратени четири линейки. Спешните медици на място са оказали помощ на 9 пострадали - всички от буса, който е превозвал работници.

Най-тежко пострадал с множество наранявания е шофьорът на буса. Той и още двама ранени са транспортирани към болници.

СДВР катастрофа Илиянци София спрял тир бус пътници Спешна помощ
