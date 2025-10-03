IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
НИМХ предупреди: Тунджа, Марица и Камчия може да прелеят

Оранжев код в 20 области за интензивни валежи от дъжд и мокър сняг

03.10.2025 | 07:40 ч. 5
Снимка БГНЕС

До момента няма преливане на реки, съобщават от Националния институт по метеорология и хидрология. През следващите няколко дни обаче на отделни места, където се очакват интензивни валежи, е възможно да прелеят Тунджа, Марица и Камчия.

"През следващите часове се очакват интензивни валежи, които ще доведат до поройни наводнения в района на Габрово, Велико Търново, по ниските части на реките Тунджа, Марица, в горните части на река Камчия, както и реките южно от град Бургас. Там очакваме да има големи количества валежи, които да доведат до поройни наводнения", предупреди Валерия Йорданова, хидролог в НИМХ. /БНТ

 

