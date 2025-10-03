В София задействаха BG-ALERT заради обстановката на Витоша

Кметът на София Васил Терзиев задейства системата BG-ALERT в столицата заради обстановката в природен парк Витоша, съобщават на сайта на системата.

Абонатите на мобилните оператори са получили съобщение за образуване на снежна покривка на подходите, водещи към Природен парк Витоша. Има опасност от горолом (падащи дървета и клони).

Подходите за моторни превозни средства са временно затворени.

Няколко са съобщенията в системата BG-ALERT от днес и заради интензивните валежи в област Бургас, предаде БТА.