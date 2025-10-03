IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 33

В София задействаха BG-ALERT заради обстановката на Витоша

Има опасност от горолом

03.10.2025 | 09:50 ч. Обновена: 03.10.2025 | 09:52 ч. 2
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

Кметът на София Васил Терзиев задейства системата BG-ALERT в столицата заради обстановката в природен парк Витоша, съобщават на сайта на системата.

Абонатите на мобилните оператори са получили съобщение за образуване на снежна покривка на подходите, водещи към Природен парк Витоша. Има опасност от горолом (падащи дървета и клони).

Подходите за моторни превозни средства са временно затворени. 

Няколко са съобщенията в системата BG-ALERT от днес и заради интензивните валежи в област Бургас, предаде БТА. 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

BG-ALERT природен парк Витоша кметът Васил Терзиев
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem