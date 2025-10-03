IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Обявиха неучебен ден в Несебър, няма и градски транспорт

Във ваканционно селище Елените тече евакуация

03.10.2025 | 13:35 ч.
Заради усложнената метеорологична обстановка Община Несебър обяви за неучебен днешния 3 октомври. Преустановено и е движението на градския транспорт, съобщиха от пресцентъра на крайморската община.

Свикан е Щабът за бедствени ситуации. Призовават се гражданите да останат по домовете си и да излизат само при крайна необходимост.

В близкото ваканционно селище Елените тече евакуация. В тази връзка е задействан е BG-ALERT с указания за незабавна евакуация и качване на високо. Над 10 екипа на пожарната са на място. 

Заради влошената обстановка Община Бургас също обяви неучебен ден в четири училища в града, където по-рано днес бе обявено частично бедствено положение, пише БТА.

