Шокиращи грешки и надути цени, как една пица стана от 18 лв. на 36 евро?

Потребители започнаха със сигналите за рязко поскъпване на стоки и неправилно преизчисляване на валутата в първите дни от влизането ни в еврозоната. Появиха се първи опити на търговци да се възползват от прехода, за да повишат цените си или да подведат купувачите.

Сред най-стряскащите примери е хляб „Франзела Симит“ (300 гр.), закупена от голяма търговска верига. На 31 декември 2025 г. цената му е била 0,89 лв. (0,46 евро). На 2 януари 2026 г. същият артикул вече струва 1,19 лв. (0,61 евро). Това е скок от 33% само в рамките на два дни – промяна, която според експертите трудно може да бъде обоснована и изглежда като неоправдано повишение.

Още по-фрапантен е случаят с поръчка на пица. При обявена сума от 18,75 лв., в евро цената е била калкулирана на 36,67 евро – почти двойно над реалната стойност в левове и четири пъти над коректния курс. „Това вероятно е техническа грешка, но потребителите трябва да отварят очите си на четири“, каза пред Нова тв Богомил Николов от асоциация „Активни потребители“.

Зрители сигнализират и за драстично поскъпване на пластмасови кутии за съхранение в онлайн магазини.

Кутия, струвала 5,23 евро на 1 януари, на следващия ден вече се предлага за 10,22 евро. Друг модел кутия скача от 12 евро на близо 24 евро.

Според Богомил Николов подобни практики са „автогол“ за търговците, тъй като потребителите просто ще спрат да купуват от тях.