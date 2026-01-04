IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Шокиращи грешки и надути цени, как една пица стана от 18 лв. на 36 евро?

Първи опити на търговците да повишат цените си

04.01.2026 | 09:20 ч. 14
Кадър: Нова тв

Кадър: Нова тв

Потребители започнаха със сигналите за рязко поскъпване на стоки и неправилно преизчисляване на валутата в първите дни от влизането ни в еврозоната. Появиха се първи опити на търговци да се възползват от прехода, за да повишат цените си или да подведат купувачите. 

Сред най-стряскащите примери е хляб „Франзела Симит“ (300 гр.), закупена от голяма търговска верига. На 31 декември 2025 г. цената му е била 0,89 лв. (0,46 евро). На 2 януари 2026 г. същият артикул вече струва 1,19 лв. (0,61 евро). Това е скок от 33% само в рамките на два дни – промяна, която според експертите трудно може да бъде обоснована и изглежда като неоправдано повишение.

Още по-фрапантен е случаят с поръчка на пица. При обявена сума от 18,75 лв., в евро цената е била калкулирана на 36,67 евро – почти двойно над реалната стойност в левове и четири пъти над коректния курс. „Това вероятно е техническа грешка, но потребителите трябва да отварят очите си на четири“, каза пред Нова тв Богомил Николов от асоциация „Активни потребители“.

Зрители сигнализират и за драстично поскъпване на пластмасови кутии за съхранение в онлайн магазини.

Кутия, струвала 5,23 евро на 1 януари, на следващия ден вече се предлага за 10,22 евро. Друг модел кутия скача от 12 евро на близо 24 евро.

Според Богомил Николов подобни практики са „автогол“ за търговците, тъй като потребителите просто ще спрат да купуват от тях. 

Тагове:

евро пица повишени цени
