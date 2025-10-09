Вицепремиерът Зафиров: За водна криза в България не можем да говорим

“За водна криза в България не можем да говорим, особено към днешна дата”, каза вицепремиерът Атанас Зафиров пред журналисти.
По думите му за последните 10 дни е спаднал наполовина броят на хората, които са без достъп до питейна вода. “Това, разбира се, се дължи до някаква степен на дъждовете, които паднаха, но и на усилията, които полага ВиК холдингът и местните ВиК оператори, както и Бордът за преодоляване на тези дефицити”.
Зафиров уточни, че в момента няма големи бедстващи райони. “В Плевен и Ловеч водоподаването е възстановено напълно“, каза още вицепремиерът.
По думите му нивото на основния водоизточник в Брезник се е покачило с повече от 50 см. Той захранва града, а количеството манган рязко е паднало в мрежата. "Има и допълнителни сондажи, които дават допълнителна вода", каза още Зафиров.
“До края на тази година 770 млн. лв. ще влязат във ВиК сектора“, допълни вицепремиерът.
Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.