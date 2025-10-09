IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Вицепремиерът Зафиров: За водна криза в България не можем да говорим

В Плевен и Ловеч водоподаването е възстановено напълно, добави той

09.10.2025 | 15:58 ч. 13
БГНЕС

“За водна криза в България не можем да говорим, особено към днешна дата”, каза вицепремиерът Атанас Зафиров пред журналисти.

По думите му за последните 10 дни е спаднал наполовина броят на хората, които са без достъп до питейна вода. “Това, разбира се, се дължи до някаква степен на дъждовете, които паднаха, но и на усилията, които полага ВиК холдингът и местните ВиК оператори, както и Бордът за преодоляване на тези дефицити”.

Зафиров уточни, че в момента няма големи бедстващи райони. “В Плевен и Ловеч водоподаването е възстановено напълно“, каза още вицепремиерът.

По думите му нивото на основния водоизточник в Брезник се е покачило с повече от 50 см. Той захранва града, а количеството манган рязко е паднало в мрежата. "Има и допълнителни сондажи, които дават допълнителна вода", каза още Зафиров. 

“До края на тази година 770 млн. лв. ще влязат във ВиК сектора“, допълни вицепремиерът. 

 

Атанас Зафиров водна криза режим на водата водоизточник Плевен Национален борд на водите
