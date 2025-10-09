Вицепремиерът Зафиров: За водна криза в България не можем да говорим

“За водна криза в България не можем да говорим, особено към днешна дата”, каза вицепремиерът Атанас Зафиров пред журналисти.

По думите му за последните 10 дни е спаднал наполовина броят на хората, които са без достъп до питейна вода. “Това, разбира се, се дължи до някаква степен на дъждовете, които паднаха, но и на усилията, които полага ВиК холдингът и местните ВиК оператори, както и Бордът за преодоляване на тези дефицити”.

Зафиров уточни, че в момента няма големи бедстващи райони. “В Плевен и Ловеч водоподаването е възстановено напълно“, каза още вицепремиерът.

По думите му нивото на основния водоизточник в Брезник се е покачило с повече от 50 см. Той захранва града, а количеството манган рязко е паднало в мрежата. "Има и допълнителни сондажи, които дават допълнителна вода", каза още Зафиров.

“До края на тази година 770 млн. лв. ще влязат във ВиК сектора“, допълни вицепремиерът.