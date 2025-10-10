Бобчева: Техническото обезпечаване на сметоизвозването върви към разрешаване

“Техническото обезпечаване на сметоизвозването в столичните райони "Люлин" и "Красно село" върви към разрешаване, остава да наемем хора”, каза зам.-кметът по екология на СО Надежда Бобчева.

Тя коментира темата след разпита си пред прокуратурата. Зам.-кметът добави, че СО е получила помощ от общините Елин Пелин, Ботевград, Панагюрище и Благоевград.

“От тях сме получили техника, като предстои да получим и от гражданското сдружение Гората.бг, които ще ни предоставят два допълнителни камиона. След вчерашното решение на Столичния общински съвет имаме решение на проблема”, каза Бобчева.

Тя допълни, че има оферти от фирми за сметоизвозване.