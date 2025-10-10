IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 50

Бобчева: Техническото обезпечаване на сметоизвозването върви към разрешаване

Остава да наемем хора, заяви зам.-кметът по екология

10.10.2025 | 12:43 ч. 3
БГНЕС

БГНЕС

“Техническото обезпечаване на сметоизвозването в столичните райони "Люлин" и "Красно село" върви към разрешаване, остава да наемем хора”, каза зам.-кметът по екология на СО Надежда Бобчева.

Тя коментира темата след разпита си пред прокуратурата. Зам.-кметът добави, че СО е получила помощ от общините Елин Пелин, Ботевград, Панагюрище и Благоевград. 

Свързани статии

“От тях сме получили техника, като предстои да получим и от гражданското сдружение Гората.бг, които ще ни предоставят два допълнителни камиона. След вчерашното решение на Столичния общински съвет имаме решение на проблема”, каза Бобчева. 

Тя допълни, че има оферти от фирми за сметоизвозване.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Столична община сметосъбиране Красно село Люлин техника извозване Надежда Бобчева екология
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem