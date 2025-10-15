Арестуваха сценични работници от Драматичния театър в Пловдив

Задържаха с марихуана сценични работници от Драматичния театър в Пловдив "Николай Осипович Масалитинов".

Акцията на полицията по линия на превенцията на наркоразпространението се е провела в сряда.

Полицаите са обискирали служебен бус, паркиран на "Гроздовия пазар". Там била открита и марихуаната, съобщи Нова телевизия.

От пресцентъра на полицията съобщиха, че един от задържаните отговаря за поддръжката на декорите в Драматичния театър, а другите двама са сценични работници.

От прокуратурата все няма информация за това дали тримата са с повдигнати обвинения.